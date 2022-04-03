"За Чорнобаївку": Арестович повідомив, що йому присвоєно звання підполковника

Олексій Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович отримав підвищення - йому присвоїли військове звання підполковника.

Про це сам Арестович написав 3 квітня на сторінці у Facebook.

"...варто було на кілька днів відлучитися " - пожартував Арестович.

Зазначимо, на сайті глави держави поки що немає відповідного указу про присвоєння військового звання.

Тим часом українці вже привітали Арестовича, який став улюбленцем публіки за час війни в Україні:

"Я думав, що вже давно генерал"

"Олексію, вітаємо з підвищенням по службі! Хоча для багатьох ви вже щонайменше маршал"

"Це за чергову Чорнобаївку?"

Як повідомляв Главред, 1 квітня ЗСУ завдали ударів по ворогу в Чорнобаївці вже 13-й та 14-й раз.

Раніше глава Миколаївської ОГА Віталій Кім пояснив, чому російські окупанти продовжують наполегливо стягувати техніку в Чорнобаївку Херсонської області, хоча постійно потрапляють під удари українських захисників.

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