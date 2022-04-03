Арестович розповів, хто з окупантів скоював злочини в Бучі

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин і підрозділів ЗС РФ і Росгвардії.

Він зазначив, що саме ці війська скоїли військові злочини в Київській області. У Бучі, Гостомелі та Ірпені вони ґвалтували, вбивали і звірствували.

Відповідний список Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

Список частин і підрозділів

64 ОМСБр 35 армії "Східного військового округу";

5 ОТБР 36 армії "Східного військового округу";

331 ВДП 98 ВДД;

37 ВДП 106 ВДД;

104 і 234 ДШП 76 ДШД;

14 і 45 ОБСпН;

63 ОПОН Росгвардії;

155 ОБрМП "Тихокеанського флоту".

читайте такожЗруйновані будинки і всюди понівечені тіла: моторошні кадри з Бучі після звірячого візиту окупантів

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

Читайте також: