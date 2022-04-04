Росія готується захопити Харків і оточити українські війська в зоні ООС - Міноборони

Харків / Reuters

Російський окупанти готуються до захоплення міста Харків. Крім того, вони мають намір оточити українські сили операції Об'єднаних сил.

"Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, щоб оточити угруповання Об'єднаних сил і оволодіти містом Харків", - заявив прессекретар Міністерства оборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

Знищення об'єктів критичної інфраструктури

За його словами, Росія продовжує застосовувати високоточне озброєння для знищення об'єктів критичної інфраструктури України і вживає заходів щодо формування і переміщення додаткових підрозділів зі складу східного і Центрального військового округу для участі в бойових діях.

"Противник посилює угруповання військ Західного і південного військових округів у Слобожанському та Донецькому операційних районах - як шляхом перекидання військ інших військових округів, так і шляхом залучення підрозділів мобілізаційного резерву", - розповів Мотузяник.

Крім того, окупанти налагоджують маршрути логістичного забезпечення угруповань військ, створюють запаси боєприпасів, ракет і ПММ, а також здійснюють підготовку медичних установ до прийому великої кількості поранених.

"В цілому російські окупаційні війська проводять перегрупування і намагаються поліпшити тактичне положення на окремих напрямках на півдні України", - додав спікер Міноборони.

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Зазначимо, нещодавно під Харковом українські воїни розгромили мотострілецьку роту, яка входила до складу 59-го танкового полку РФ. Там ліквідовано понад 80% особового складу підрозділу.

Нагадаємо, член російської делегації на переговорах з Україною, помічник глави РФ Володимира Путіна Володимир Мединський заявив, що припинення вогню з боку агресора не буде.

Також раніше радник глави МВС Вадим Денисенко заявив, що введені проти Росії економічні санкції важливі, але, за його словами, вони "не зламають хребет путінізму".

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