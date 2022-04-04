Окупанти РФ перекидають війська і резерви з Київської області в напрямку Донбасу - СІТ

Бойові дії за Донбас посилюватимуться - експерти / Reuters

З'явилося перше підтвердження відомостей, згідно з якими Росія перекидає свої війська з півночі України в напрямку Донецької та Луганської областей. Про маневри окупаційних військових підрозділів раніше попереджали українська влада і розвідка Заходу.

Експерти групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team повідомили, що 2 квітня уреспубліці Білорусь на відео було зафіксовано ешелон з десантною технікою БМД-2. Можливо, в ньому можуть бути машини з'єднань, які раніше брали участь у боях у Київській області.

Вказується, що мова йде про наступні угрупування: 76-та десантно-штурмова дивізія, 98-та повітряно-десантна дивізія або 31-та десантно-штурмова бригада.

Посилаючись на базу даних російської залізниці (РЖД), фахівці відзначили, що ешелон окупантів йде на станцію Новий Оскол Бєлгородської області, яка знаходиться неподалік від кордону з окупованими районами Харківської області.

Крім того, на станцію Валуйки поблизу рухається ешелон з танками Т-72Б3. !ого було відправлено з Єльні, Смоленської області Росії, де базується 59-й танковий полк 144-ї мотострілецької дивізії.

До того моменту, як російські війська здійснили вторгнення в Україну, там знаходилася техніка 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

"Можливо, ці танки не взяли участь у вторгненні через несправності, і відтепер були відремонтовані", - вважають експерти.

Також в групі Conflict Intelligence Team припускають, що техніка, яка прибула, може попрямувати на південь через окуповані міста Харківської області – Куп'янськ та Ізюм – в напрямку Слов'янська.

Дані маневри можуть вказувати, що командування російських військ налаштоване серйозно, а найближчими днями ситуація на Донбасі погіршуватиметься.

"Перекидання як виведених, так і, можливо, раніше не задіяних машин означає, що російське командування налаштоване серйозно і що в найближчі дні битва за Донбас тільки розгоратиметься", - вважають розслідувачі.

Плани Росії щодо окупації Донбасу

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг раніше зробив заяву про те, що Росія не відмовилася від плану щодо військового захоплення України. За інформацією розвідки Альянсу, Москва збирається наступати на Донбас, але також може піти на Київ та інші міста. Російські війська проводять роботу з перегрупування і передислокації своїх військ.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Росія наразі не готова наступати на Донбас. Як сказав чиновник, ситуація може вказувати на неготовність загарбників до проведення наземної операції. Але вони завдають артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по регіону. У зоні ООС можуть пройти важкі бойові зіткнення.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що Росія після провалу плану щодо захопленню великих українських міст перейде до плану Б. Окупаційні війська РФ спробують захопити всі райони Донбасу. Метою Москви є демонстрація російському суспільству так званої "перемоги".

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