'Люди йдуть пішки': Зеленський заявив про дефіцит зброї у ЗСУ на фронті

Зеленський наголосив, що міняти НАТО на українські землі - це нечесна розмова, нечесний діалог і провокація.

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Зеленський розкрив стан забезпечення зброєю бійців ЗСУ / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36-та ОМБП, 22-га ОМБр

Президент України Володимир Зеленський розповів про труднощі військових української армії на фронті, через нестачу зброї та техніки.

На прес-конференції Зеленський розповів, що на південному напрямку усе щільно заміновано і ситуація дуже важка із бойовим оснащенням.

"І люди йдуть пішки, дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас був запас (техніки), то авжеж можна було б ризикувати. Не хочеться ризикувати як людьми, так і технікою. Але це вибір командирів на місцях: перш за все люди (їх потрібно берегти), а вже потім техніка", - зазначив він.

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Зеленський розповів про нестачу броньовиків та іншої важливої техніки для ЗСУ, щоб просуватись вперед.

"Я їжджу на фронт, знаю весь дефіцит, коли ти знаєш, що приїде 100 броньовиків для бригади, з них 20 треба ремонтувати. Ти постійно знаходишся у ситуації, коли "трішки неповний комплект". Але ніхто не жаліється, усі борються, усі йдуть вперед. Де є помилки - вони виправляються. Складно? Ми воюємо з Росією, просто всі почали забувати", - наголосив президент.

"Коли нам сказали, що нас за три дні окупують, ми всі боролися, ми знали, що боремося з "другою армією світу". Ми витримали. Зараз? Чесно, ми трохи розслабилися в думках, що ми вже перемогли. Ми не перемогли. Ми перемогли, що їм не вдалося знищити нашу державу. Це факт і важлива перемога нашого народу. Чи це остаточна перемога? Ні, ми повинні деокупувати усю територію, потім повернути усіх наших людей і поставити крапку. Або з таким сусідом може і трикрапку", - додав очільник держави.

Він підкреслив, що міняти НАТО на українські землі - це нечесна розмова, нечесний діалог і провокація.

"Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Дніпро. Хай усі аналітики світу на це навіть не розраховують", - наголосив Зеленський.

Військова допомога для України

Нагадаємо, що ФРН і Данія передають Україні десятки Leopard 1A5. Данія і Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1, повідомив Троельс Лунд Поульсен.

Україна може отримати десятки танків Leopard 1 - Німеччина планує передати їх зі складів виробника. Дві німецькі компанії можуть підготувати для передачі Україні два десятки таких танків. Проте є проблеми з боєприпасами.

Данія передасть Україні 19 літаків F-16, перші з'являться до Нового року. Прем'єр Данії також додала, що перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році.

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