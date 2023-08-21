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"Працюємо. Температура плюс 50": Пригожин несподівано "виплив" в Африці

Аліна Дембіцька
21 серпня 2023, 22:45 оновлено 21 серпня, 23:06
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Ватажок "вагнерівців" закликав добровольців вступити до лав ПВК, щоб "відстояти свободу Африки".
ПРигожин
Пригожин несподівано "виплив" в Африці / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував перше відеозвернення після невдалого заколоту у країні-агресорці Росії. Відповідне відео розповсюдили російські Telegram-канали.

У своєму відеозверненні Пригожин заявив, що наразі він знаходиться в Африці. Температура повітря там, де він перебуває, +50.

"Працюємо, температура +50, все як ми любимо. ПВК "Вагнер" проводить розвідувально-пошукову діяльність, робить Росію ще більш величною, а Африку ще більш вільною. Справедливість і щастя для африканських народів, кошмаримо ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів", - сказав Пригожин.

відео дня

Ватажок "вагнерівців" також закликав добровольців вступити до лав ПВК, щоб "відстояти свободу Африки".

"Беремо на роботу справжніх богатирів і продовжуємо виконання завдань, які нам були поставлені і які ми обіцяли вирішити", - зазначив Пригожин.

Дивіться у нашому телеграм-каналі відео зі зверненням Пригожина:

'Працюємо. Температура плюс 50': Пригожин несподівано 'виплив' в Африці
Пригожин несподівано "виплив" в Африці / скріншот

Невдалий путч Пригожина та "заслання" у Білорусь

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Як зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман, у найближчому майбутньому в Росії може статися новий заколот. Очолить його вже не ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, оскільки таких ресурсів у нього немає. Однак Пригожин може взяти участь у подіях.

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