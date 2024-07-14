У Росії підтвердили удари ФАБ-3000 по Україні: ці бомби дефектні - Коваленко

Міноборони країни-агресорки Росії підтвердило використання проти України 3-тонних бомб ФАБ-3000. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що боєприпас, найімовірніше, ще в процесі доопрацювання.
Російський льотчик на відео похвалився, що "складно уявити таку ціль, яку не можна було б вразити авіабомбою такої номінальної маси".
За словами Коваленка, у самій бомбі конструктори жодних змін не використовували. Навіть носову частину ФАБ-3000 закривають обтічником для зменшення опору повітря.
"Що ж до самого УМПК, то конструктори не стали винаходити велосипед - і на тритонну бомбу встановили, по суті, копію модуля, що встановлюється на півторатонні бомби", - пояснив оглядач.
Не дивно, продовжує експерт, що УМПК, який був для ФАБ-3000 нібито спеціально спроєктований у 2023-му і нібито "успішно" випробуваний узимку-навесні 2024-го, "виявився абсолютно непридатним для встановлення на бомбу масо-інерційними характеристиками, які можна порівняти з тритонною бомбою".
"З іншого боку, це не означає, що поки буде доопрацьовуватися УМПК для тритонки, її перестануть використовувати. Якраз навпаки. Точність і надійність ФАБ-3000, звісно, кульгають, але руйнівна сила жахлива, тому від її використання, навіть у дефективному вигляді, окупанти ніяк не відмовляться", - вважає Коваленко.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".
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