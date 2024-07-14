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Росія, схоже, відновила удари по Україні з району Каспію: що це означає

Яна Ставська
14 липня 2024, 11:45
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Є підстави вважати, що росіяни під час ракетного удару 8 липня могли пускати "Калібри" в тому числі з акваторії Каспійського моря.
Росія, схоже, відновила удари по Україні з району Каспію: що це означає
РФ атакувала з Каспійського моря / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Івана Киричевського, пресслужба КМВА

Окупанти після атак взимку 2024 року відновили удари по Україні з району Каспійського моря, стверджує військовий аналітик Defense Express Іван Киричевський. На його думку, країні-агресорці просто вигідніше бити, застосовуючи цю тактику.

У своєму Facebook експерт зауважив, що "ядро" надводних сил РФ у Каспійському морі складають три ракетні корвети проекту 21631 "Буян-М", кожен з яких може брати на борт до 8 КР, сумарний залп — до 24 крилатих ракет.

Ще також треба врахувати факт наявності двох ракетних корветів проєкту 22800 "Каракурт", переведених із Чорного моря з сумарним залпом у ще +16 крилатих ракет. Проте Киричевському достеменно невідомо, чи можуть вони проводити пуски "Калібрів".

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Водночас Киричевський запевняє, що за нинішніх умов темпів виготовлення Росією "Калібрів" одного місячного виробництва вистачить якраз лише на повну зарядку однієї Каспійської флотилії.

Експерт нагадав, що РФ залучала кораблі Каспійської флотилії до ударів по Україні протягом лютого — травня 2024 року, однак за невідомих причин це призупинила. Тоді як ракетний удар по Україні 8 липня, коли Росією було уражено лікарню "Охматдит", найімовірніше, знову проводилась з району Каспію.

"Можна лише припускати, що реальною причиною могло виступити накопичення технічних поломок на ракетних корветах Каспійської флотилії", — вважає аналітик.

Формат пуску "Калібрів" з Каспію для росіян виглядає вигіднішим, аніж відстрілювати у тому ж районі Х-101 із Ту-95МС, пояснює Киричевський.

Хоча б тому, що в тому районі пуск ракети з корвета відслідкувати явно складніше, відповідно — менше часу на реакцію ППО, більше ймовірність нових руйнувань на нашій території.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Удари по Україні — РФ змінює тактику

Військовий аналітик Олександр Коваленко вважає, що Росія, ймовірно, працює над удосконаленням своїх атак. Найближчим часом рівень ракетних обстрілів України, схоже, збережеться таким, яким він був протягом попередніх місяців.

Зокрема, у проміжках між цими атаками будуть поодинокі удари по всій території України з використанням ракет Х-59, Х-69, Х-31, "Іскандерів".

Як писав Главред, під час удару по Україні 8 липня росіяни застосували нову тактику запуску ракет - по столиці одночасно завдали ударів одразу трьома ракетами. Противник користується ситуацією, поки українські сили не мають сучасної західної авіації, яка б патрулюючи повітряний простір України, доповнювала можливості наземних зенітно-ракетних комплексів і радарних установок.

Водночас експерт Олег Жданов вважає, що Росія здатна здійснювати до 10 ракетних атак на Україну щомісяця. Як і раніше - російські окупанти застосовують комбіновану тактику ударів, застосовуючи крилаті ракети та "Шахеди".

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