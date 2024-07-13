Потужний удар ЗСУ на Харківщині: знищено десятки російських штурмовиків

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують вести наступ, а також готують нові підрозділи для атак у Вовчанську.
Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків", загалом від початку доби відбулося 13 бойових зіткнень у районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сили оборони відбили 5 ворожих атак.
"Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів у напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 ОМСБр 6А до атак у Вовчанську", - уточнили українські захисники.відео дня
Водночас було зафіксовано 19 ворожих авіаційних ударів (43 КАБ) у районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп'янськ та Глибоке. Також окупанти завдали 28 ударів дронами-камікадзе та здійснили 487 обстрілів.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Втрати окупантів РФ
Уточнюється, що російські війська на Харківському напрямку втратили за добу 112 осіб (знищеними і пораненими).
Серед знищеної техніки РФ:
- 2 танки;
- 1 ББМ;
- 9 артсистем;
- 7 автомобілів;
- 1 система ППО;
- 3 одиниці спеціальної техніки;
- 40 БПЛА;
- 77 укриттів особового складу ворога;
- 3 стартові позиції безпілотників.
Бої на Харківщині - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Однак у результаті успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита. Про це повідомив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін.
Нагадаємо, як повідомлялося, російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. Із 10 350 у штурмах "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 дістали поранення, розповів заступник командира ОТУ "Харків" Віктор Солімчук.
Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресора Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.
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