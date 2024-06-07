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На місяць може бути до 10 ракетних атак: Жданов ошелешив прогнозом

Ангеліна Підвисоцька
7 червня 2024, 21:54
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Російські окупанти застосовують комбіновану тактику ударів, застосовуючи крилаті ракети та "Шахеди".
Олег Жданов, ракета
РФ може влаштовувати до 10 ракетних атак на місяць / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред

Російські окупанти можуть влаштовувати до 10 ракетних атак на місяць. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє ТСН.ua.

При цьому ворог застосовуватиме комбіновані атаки, використовуючи ракети і безпілотники.

"З урахуванням того, що вони на місяць до 100 ракет виробляють, і тих запасів, які у них приблизно є за нашими оцінками, вони можуть дозволити собі влаштувати до 10 ракетних ударів на місяць. Ось таких по 5-10 ракет і по 40-50 "шахедів", - сказав Жданов.

відео дня

Він також зазначив, що росіяни атакують Старокостянтинів у Хмельницькій області, думаючи, що нібито там будуть розміщені літаки F-16.

"Вони їх намагаються дістати. Судячи з того, як ми відбиваємося, я думаю, що там уже система протиповітряної оборони більш сучасна, посилена. І на сьогоднішній день ми можемо їх захистити", - пояснив експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удар по Україні 7 червня - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 червня внаслідок російської атаки на промисловому об'єкті в Київській області виникла пожежа через російську атаку. Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

У ніч на 7 червня російські окупанти здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Ворог традиційно запустив ударні БпЛА типу "Шахед". Близько опівночі Повітряні сили України повідомили про зліт чотирьох літаків Ту-95 з аеродрому Оленя та їхній напрямок до пускових рубежів.

У ніч на четвер, 6 червня, російські загарбники здійснили масштабну атаку на Херсон. Унаслідок атаки спалахнули пожежі в недіючому будівельному гіпермаркеті, житлових будинках, господарських будівлях та автомобілях.

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війна в Україні вторгнення Росії Олег Жданов ракетний удар
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