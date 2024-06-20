Росія вперше застосувала плануючу ФАБ на 300 тонн: це може 'підірвати' лінію оборони

Про роботу з модифікації бомб було відомо ще 2023 року, підкреслив експерт.

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ЗС РФ продовжують атакувати ЗСУ по всьому фронту / Колаж Главреда. Фото: Міноборони РФ, скріншот відео дронів ЗСУ

Російські окупанти вперше за весь період російсько-української війни застосували бомбу ФАБ-3000 М54 з УМПК (модуль, що перетворює некеровані бомби на високоточні боєприпаси зі збільшеним радіусом дії, - Главред), стверджує військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Експерт зазначив, що про роботу окупантів над УМПК для ФАБ-3000 М54 під тактичну авіацію було відомо ще 2023 року.

На думку Коваленка, Україна до появи цього боєприпасу на полі бою не готова. Все або через дефіцит засобів ураження цих ФАБів, або через відсутність дозволу бити відповідними системами по носіях бомб на території Росії.

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Коваленко вважає, що носії Су-34 були б чудовою мішенню, оскільки ФАБ-3000 перетворюють ці літаки на "неповоротку ціль".

Водночас застосування ФАБів може мати вкрай негативний вплив на лінію бойового зіткнення, прискоривши "злам" ліній оборони та укріпрайонів ЗСУ.

"...Якщо рішення про протидію не почнуть ухвалюватися, зокрема нашими партнерами, максимально швидко. Хоча, з урахуванням наявної інформації, вони повинні були бути давно прийняті...", - висловився експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - новини з фронту

Сили оборони України зуміли звільнити від російських окупантів території у Харківській області – село Тихе та райони у південній та центральній частині села Стариця біля Вовчанська, наголошується у зведенні Інституту вивчення війни.

Паралельно Україна завдає ударів по ППО росіян у Криму. Як пише британська розвідка, подальше виснаження засобів протиповітряної оборони змусить Росію залучати кошти з інших регіонів.

Проте констатує комбат Третьої штурмової Дмитро Кухарчук, характер війни змінився. Окупанти здійснюють повзучий наступ, що для України може мати "критичні наслідки". Ворог на фронті зараз застосовує похідні батальйони.

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