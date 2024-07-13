Україна націлена на Крим - в NYT розповіли про результати і майбутні удари

В авторитетному виданні повідомили, що українські атаки на Крим не матимть значного впливу на проведення бойових дій.

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Ракетны удари ЗСУ по Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Слово і Діло

Україна дедалі частіше б'є по логістиці та критичній інфраструктурі військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Нещодавний ракетний удар Києва був покликаний знизити можливості Росії на півострові, націлюючись по аеродромах. Про це повідомили у виданні The New York Times.

Видання написало, що раніше часто небо над Чорним морем було вкрите плямами від крилатих ракет, здебільшого це були сліди російських боєголовок. Тепер ракети літають із обидвох сторін, а українські захисники за допомогою західного озброєння дедалі частіше атакують Кримський півострів, руйнуючи військові об'єкти росіян.

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Це новий стратегічний поштовх. Хоча це навряд чи матиме великий вплив на лінію фронту, українська кампанія з ATACMS має на меті змусити Кремль зробити важкий вибір щодо того, де розгорнути найбільш цінну ППО для захисту критичної військової інфраструктури.

Уражені російські аеродроми в Криму/ Инфографика: Главред

Раніше, під час саміту НАТО у Вашингтоні президент Зеленський просив свого американського колегу Джо Байдена, щоб американська адміністрація надала дозвіл бити по російсьуих військових об'єктах всередині РФ, адже із окупованого Криму росіяни перекидають подалі свої важкі бомбардувальники.

У виданні зазначили, що з моменту прибуття ATACMS цієї весни українські військові заявили, що знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності в Криму. Серед них потужні батареї С-300 і С-400.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

Київ вважає Крим українським. Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Аналітики видання прогнозують, що Україна і надалі завдаватиме важких ударів по логістиці росіян на тимчасово окупованому Кримському півострові. Також вони заявили, що нова високотехнологічна зброя загалом стала менш ефективною, оскільки росіяни адаптувалися, а українські запаси скорочувалися. Удари по Криму також, ймовірно, мінімально вплинуть на бойові дії на фронті, особливо на сході України.

Удари ЗСУ по Криму

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму прогримів вибух і спалахнула пожежа на газорозподільній мережі поблизу Алушти. Про це повыдомляли у мережі місцеві жителі.

Також раніше стало відомо, що для звільнення тимчасово окупованого країною-агресором РФ Криму необхідно знищити Керченський (Кримський) міст, оскільки він - ключовий логістичний об'єкт ворога. Таку думку висловив віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Раніше стало відомо, що 2 липня у російських окупантів на території захопленого Криму сталась жорстка пожежа.

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