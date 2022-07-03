У Росії відмовляються лагодити техніку: війська окупантів пропивають запчастини та агрегати - ГУР

До заводів у Росії іноді доїжджають тільки обгорілі частини танків і БМП - розвідка Міноборони України / Фото УНІАН

Оборонні підприємства Росії відмовляються від ремонтного обслуговування пошкодженої техніки російських військ. Вона приходить на заводи без запчастин і агрегатів, які окупанти або розкрадають, або міняють на алкоголь. Часом на ремонт надходять тільки внутрішні частини обгорілих бойових машин піхоти і танків. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє пресслужба ГУР, з моменту військового вторгнення РФ на територію України, українські військові розтрощили понад 40% боєздатних танків, БМП та БТР російської армії. Причому це тільки з Південного військового округу Росії.

читайте такожВійна навряд чи триватиме більше року: або Україна виб'є війська РФ, або буде глухий кут – Al JazeeraЗа даними розвідки, оборонні підприємства Росії відмовляються від лагодження військової техніки. Поки вона їде на ремонт, російські військові її розбирають, а запчастини продають або міняють на алкоголь.

"Доставляючи до ремонтних заводів пошкоджену техніку, окупанти її повністю розукомплектовують, а запчастини та агрегати продають або обмінюють на алкоголь. До заводів іноді доїжджають тільки обгорілі остови БМП і танків", - підкреслили в українській розвідці.

Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше розповів про те, що затримка надходження зброї від Заходу, потрібної для контрнаступу сил оборони України, пов'язана з відсутністю озброєнь на складах. Як тільки їх поповнять, зброя надійде до Києва протягом одного, або двох-трьох місяців.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що існує небезпека переходу війни РФ проти України в затяжний конфлікт. На думку Расмуссена, Путін планує використовувати такий сценарій для блокування зближення Києва з ЄС та НАТО, а також післявоєнного відновлення держави.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, глава РФ Володимир Путін шукатиме посилення для війни проти України. Зокрема, він спробує підключити до бойових дій Білорусь і країни ОДКБ, вимагаючи у них або війська, або військову техніку.

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