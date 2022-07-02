ЗСУ вибили окупантів з Іванівки і відбили штурм біля трьох сіл – Генштаб/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові дали відсіч окупантам і відкинули їх при спробі армії РФ йти на штурм поблизу трьох сіл – Дементіївка (Харківська область), Богородичне і Новомихайлівка (обидва – Донецька область).

Також захисники України вибили росіян з села Іванівка (Херсонська область). Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні.

На Харківському напрямку противник веде оборону позицій, які йому вдалося зайняти раніше. Також окупанти обстріляли позиції українських військових і низку сіл.

У Дементіївці загарбники намагалися штурмувати, проте змушені були відійти, отримавши відсіч від українських бійців. Окупанти вдарили з авіації неподалік Верхнього Салтова і Прудянки, а також вели повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Орлан-10".

Загарбники ведуть оборону на Слов’янському напрямку. При цьому їхній штурм Богородичного був невдалим – вони отримали сильну відсіч від ЗСУ.

На Донецькому напрямку окупанти за результатами бойових дій закріплюють в районі населеного пункту Верхньокам’янка.

"На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Кодеми і Берестового. Біля останнього здійснили розвідку боєм. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили ворога відійти", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Також на Донеччині загарбники вели наступ у районі населеного пункту Новомихайлівка. Проте українські воїни зупинили і відкинули окупантів назад.

читайте також"Я знала, де Єва спить, і бачила, куди прилетіло": ракета вбила 8-річну дівчинку в Очакові"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії. Ведуть повітряну розвідку з БпЛА. За результатами дій українських воїнів противник залишив населений пункт Іванівка", – повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, у Міноборони показали, як працюють на фронті потужні САУ Panzerhaubitze 2000. Українські військові уже активно застосовують у боротьбі проти російських окупантів такі гаубиці.

Нагадаємо, що українські військові знищили на Донбасі склад боєприпасів російських загарбників. Склад був знищений під окупованою Попасною. Що після точного влучення боєприпаси здетонували і стали причиною грандіозного вибуху.

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