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У РФ заявили, що корабель "Іван Хурс" атакували дрони: що це означає

Анна Ярославська
24 травня 2023, 12:35 оновлено 24 травня, 12:41
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Інцидент стався нібито після проходження кораблем протоки Босфор, але Туреччина кораблі агресора з лютого 2022 року не впускає та не випускає з Чорного моря.
Борис Бабін, корабель
Борис Бабін прокоментував нібито атаку корабля "Іван Хурс" безпілотниками / Колаж: Главред, фото: facebook.com/borys.babin

Вночі 24 травня російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" нібито був атакований трьома безпілотниками. Як пишуть російські пропагандисти, інцидент стався після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку середи.

Російський Telegram-канал Рибар (заборонений в Україні), нібито пов'язаний з силовиками країни-агресора РФ, пише, що російським морякам вдалося відбити атаку. Судно не отримало пошкоджень.

Офіційно російська влада анексованого Криму або представники ВМС РФ інформацію не коментували.

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Тим часом, російські ЗМІ пишуть, що "удари з боку ЗСУ" відбуваються виключно за допомогою безпілотників, які постачають країни НАТО.

Інцидент прокоментував український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін. За його словами, повідомлення російських пропагандистів "можна було не читати зі слів "після проходження Босфору", адже Туреччина кораблі агресора з Чорного моря з лютого 2022 року не впускає і не випускає".

"Ніякий "Іван Хурс", який провів рік у Чорному морі, пройти не міг. Мета заяви про "атаку" очевидна - нові провокації по зерновому коридору. Але непереконливо, варто порадити наступного разу агресору "Івана Хурса" просто втопити, тоді хоч якісь "аргументи " виникнуть", - написав Бабін на станиці у Facebook.

Зазначимо, корабель "Іван Хурс" - це розвідувальне судно зв'язку. Корабель є одним з найсучасніших у флоті РФ. Обладнання корабля дозволяє виявляти радіосигнали в широкому діапазоні частот і визначати розташування їхнього джерела.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

13 березня в Росії заявили, що" зернову угоду " буде продовжено на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

Росія заявляла про свій вихід із "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії зазначили, що таке рішення було ухвалено після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

Дивіться відео про те, що чекає на Путіна, якщо він порушить умови "зернової угоди":

Інші новини:

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