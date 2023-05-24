Над Кримським мостом здійнявся стовп густого диму: окупанти різко перекрили рух

Загарбники списують все на "військові навчання". Проїзд мостом спочатку був перекритий, але пізніше окупанти повідомили, що рух відновлено.

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Над Кримським мостом здійнявся стовп густого диму/ колаж: Главред, фото: Telegram, скрін

Над Кримським мостом у середу, 24 травня, помітили великий стовп густого диму, який було далеко видно. Російські загарбники різко перекрили міст на кілька годин, списавши усе на "військові навчання".

Про це стало відомо з місцевих Telegram-каналів. Зазначається, що проїзд мостом спочатку був перекритий, але пізніше окупанти повідомили, що рух відновлено.

У мережі поширилися кадри, на яких видно, що над Кримським мостом піднімається великий стовп густого диму. При цьому так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що поява диму нібито є результатом "військових навчань Росії".

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Пізніше окупанти повідомили, що рух мостом відновлено.

Цікаво, що вранці 24 травня один із російських Telegram-каналів повідомив про атаку на розвідувальний корабель РФ "Іван Хурс". Це нібито сталося під час проходження судном протоки Босфор. Зазначалося, що судно начебто атакували три морські безпілотники.

Дивіться відео, як над Кримським мостом піднімається дим:

Чи може Україна знищити Кримський міст

Раніше повідомлялося, що у Криму окупаційна влада проводить невідкладні роботи з організації поромного перевезення між півостровом та територією країни-агресорки Росії, оскільки загарбники розуміють, що Кримський міст став дуже вразливим. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан висловив думку, що удар по Кримському мосту може дати старт контрнаступу українських військ. Кримський міст однозначно стане ціллю Збройних сил України, вважає полковник.

Нагадаємо, російський політолог Андрій Піонтковський зазначав, що передача Україні ракет дальнього радіусу дії Storm Shadow полегшить ЗСУ завдання зі знищення Кримського мосту. Якщо естакади більше не буде, окупанти Росії не зможуть утримувати Крим.

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