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Уже чотири посольства в Києві закрито через загрозу ракетного удару: що відомо

Анна Ярославська
20 листопада 2024, 11:56
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Уже закрито посольства США, Італії, Іспанії, Греції. Британці - думають.
Ракетний удар
У Києві масово закриваються посольства через ризик ракетного удару / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Посольство США попередило про загрозу атаки та тимчасово закрилося
  • Приклад американських дипломатів наслідували колеги з Італії, Іспанії та Греції
  • Велика Британія "ретельно стежить" за ситуацією з безпекою

Посольства США та Іспанії в Києві ухвалили рішення тимчасово закрити свої офіси в середу, 20 листопада. Причина - отримання "конкретної" інформації про можливу "велику" повітряну атаку на столицю України.

Першим про припинення своєї діяльності повідомило посольство США, пише іспанське видання EFE noticias. Згодом посольство Іспанії в Києві також заявило, що не надаватиме послуги в денний час через "підвищений ризик повітряних атак по всій Україні".

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В електронному листі, розісланому іспанцям, які проживають у країні, посольство рекомендує їм "вживати крайніх заходів безпеки, дотримуватися всіх рекомендацій місцевої влади та подумати про притулок".

Також повідомляється, що британський уряд "ретельно" вивчає ситуацію з безпекою дипломатів Великої Британії у своєму посольстві в столиці України.

"Я не збираюся наразі ділитися подробицями щодо оперативних питань, які стосуються ситуації в Києві", - заявив британський міністр науки і технологій Пітер Кайл у коментарі Times Radio. За його словами, все, що стосується безпеки, аналізується Лондоном "неймовірно ретельно".

"У нас дуже хороші відносини з урядом у Києві та зі США. Ми зробимо все можливе, щоб забезпечити безпеку британських громадян", - сказав він.

Уже чотири посольства в Києві закрито через загрозу ракетного удару: що відомо
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

На сайті посольства Італії також повідомляють про ризик повітряної атаки РФ 20 листопада.

"Як запобіжний захід посольство в Києві сьогодні залишиться закритим для публіки. Однак посольство продовжує працювати. У разі повітряної тривоги всім італійським громадянам, які перебувають у країні, рекомендується дотримуватися найсуворіших заходів зі зниження ризику і негайно вирушити до найближчого притулку", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що посольство Греції тимчасово призупинило роботу.

Що пишуть моніторингові канали

Telegram-канал monitor, який спеціалізується на сповіщенні про ракетні загрози, повідомляє, що певний ризик застосування ракет зберігається щодня.

"Не треба чекати на особливе повідомлення, після якого слід реагувати, бо ви себе таким чином тренуєте ігнорувати "звичайні" ракетні небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що існує ймовірність завдання удару балістикою з російської Астрахані.

"Можливо, це присвячено дозволу на застосування ракет комплексу ATACMS. Відповідно, така загроза може діяти не лише сьогодні, а й у наступні дні", - пишуть експерти.

Українцям також нагадали, що балістичні та аеробалістичні цілі рухаються швидко і важко виявляються.

"Ті, хто пережив подібні удари, знають, наскільки це серйозно. Тому при оголошенні повітряних тривог, особливо якщо є загроза балістичних ракет, слід негайно сховатися за найближчою товстою стіною. Пам'ятайте: спокій, перебування в укритті та обізнаність - це запорука вашої безпеки та цілісності", - додали на каналі.

Ризик повітряної атаки РФ на Україну 20 листопада

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Йдеться про ракети Х-101, "Калібри" та балістику.

За його словами, для обстрілів у РФ готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.

Як повідомляв Главред, у Посольстві США в Києві попередили, що сьогодні країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться у повідомленні.

Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці.

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