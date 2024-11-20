У РФ готова авіація та ракети: у ЦПД закликали українців реагувати на тривоги

У РНБО прокоментували попередження Посольства США про можливий обстріл 20 листопада.

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Росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Коротко:

В окупантів є запаси ракет для обстрілів України

Окупанти тримають напоготові кораблі та літаки

Українцям варто реагувати на повітряні тривоги

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл України Росією в середу, 20 листопада.

За його словами, росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців.

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"Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "Калібрів" і балістики", - написав Коваленко у Telegram.

Він зазначив, що для обстрілів у РФ готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.

"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - резюмував Коваленко.

Як повідомляв Главред, у Посольстві США в Києві попередили, що сьогодні країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.

"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться в повідомленні.

Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Обстріли України Росією - останні новини

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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