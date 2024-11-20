У РФ готова авіація та ракети: у ЦПД закликали українців реагувати на тривоги

Коротко:
- В окупантів є запаси ракет для обстрілів України
- Окупанти тримають напоготові кораблі та літаки
- Українцям варто реагувати на повітряні тривоги
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував попередження посольства США про можливий обстріл України Росією в середу, 20 листопада.
За його словами, росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців.
"Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також "Калібрів" і балістики", - написав Коваленко у Telegram.
Він зазначив, що для обстрілів у РФ готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.
"Відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові, структурам продумувати заходи безпеки, людям - реагувати на тривоги", - резюмував Коваленко.
Як повідомляв Главред, у Посольстві США в Києві попередили, що сьогодні країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.
"Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада", - йдеться в повідомленні.
Як запобіжний захід посольство буде закрито, а його співробітникам доручено сховатися на місці.
Обстріли України Росією - останні новини
Уночі 20 листопада в Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.
У Києві почалася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку в Дніпровському районі. Інцидент стався внаслідок падіння уламків під час російської атаки БПЛА.
У ніч на 19 листопада російські окупанти завдали удару дроном по Глухову Сумської області - ворог влучив по гуртожитку. Обвалився майже весь під'їзд і зруйнована значна частина будинку. Під завалами загинула сім'я з прикордоння - мати та два сини.
18 листопада окупанти атакували Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яка була збита протиповітряною обороною. Збита ворожа ракета впала в житловий сектор Приморського району міста. Загинули люди.
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Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
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