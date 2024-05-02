У РФ визнали великі втрати після удару ATACMS по полігону в Луганській області

Пропагандисти називають подію "страшним провалом" і допускають, що втрати можуть бути навмисне занижені.

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Дослідники з відкритих даних встановили, що удар стався недалеко від села Рогове / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У Росії заявляють про "десятки" ліквідованих окупантів унаслідок удару ATACMS по полігону загарбників у районі села Рогове Луганської області.

У провоєнних пабліках з'явилася інформація, що втрати можуть становити від 29 до 42 солдатів РФ. Ще понад 40 нібито поранені.

Цифри можуть бути набагато вищими, оскільки не всі тіла ще ідентифіковано. Пропагандисти називають подію "страшним провалом" і шукають зрадників серед своїх.

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Дані незалежних джерел

Натомість, згідно з інформацією Newsweek, ударом по скупченню окупантів у Луганській області було ліквідовано понад 100 російських солдатів.

Удар по полігону РФ у Луганській області - всі подробиці

Українські військові нещодавно успішно вразили скупчення росіян у селі Рогове Луганської області. Приліт припав на тренувальний пункт. Повідомляється, що удар був здійснений касетними снарядами далекобійних ATACMS. Аналітики нарахували всього три випущені по окупантах ракети.

Під вогонь потрапили російські військовослужбовці, військові вантажівки (найімовірніше, "Урали") і щонайменше два БТР. Загалом ЗСУ могли вразити ракетами ATACMS до 80 осіб особового складу окупантів.

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли в перший пакет нової допомоги на суму 1 млрд доларів. Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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