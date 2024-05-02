8 дітей серйозно поранені: моторошні подробиці удару по Харківщині

Внаслідок ворожого обстрілу поранено 7 хлопчиків та одну дівчинку.

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Російські окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти вдарили авіабомбами по Дергачах на Харківщині. Внаслідок цього постраждали дев'ять людей, серед них 8 - діти. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Одна з авіабомб вдарила по території спортивного комплексу, інша - по приватних будинках.

Внаслідок ворожого удару постраждали 8 дітей: сім хлопчиків та одна дівчинка віком від 9 до 15 років.

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"Гостру реакцію на стрес отримав 8-річний хлопчик, який під час російської атаки робив вдома уроки. Також отримав поранення 76-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що окупанти вдарили по Харківщині уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами калібру 30 см (УМПБ Д30-СН). Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що діти були поранені уламками боєприпасів та скла. Їх госпіталізували в обласну лікарню та надають всю необхідну допомогу.

Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості.

Дивіться відео про авіаудари по Дергачах на Харківщині:

Російські окупанти вдарили по Дергачах на Харківщині / фото: скріншот

Удари Росії по Харкову - останні новини

Війська РФ 22 квітня завдали удару по телевежі в Харкові, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожого удару по інфраструктурному об'єкту фіксувалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

29 квітня окупанти атакували Харків коригованими авіабомбами. Було зафіксовано приліт у зону житлової забудови. Частково пошкоджено багатоповерхівку.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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