ДРГ росіян "рвуться" в одну з областей: людей просять евакуюватися

ЗСУ підготовлені та оснащені усім необхідним для виконання усіх завдань захисту української землі.

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Наступ РФ Сумщині не загрожує / Колаж Главреда. Фото: прес-служба Командування ООС

Існує висока імовірність прориву диверсійних груп російських загарбників у Сумську область. Мешканців прикордонних громад наполегливо просять евакуюватися у безпечні райони.

Як повідомив у вечірньому зверненні голова Сумської ОВА Володимир Артюх, Сумщині наразі загрожує не наступ окупантів, а атаки ДРГ.

Останнім часом активність ДРГ на цій ділянці кордону значно зросла, зазначив Артюх.

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"Сьогодні, 2 травня, на кордоні з Сумською областю наступальних угрупувань ворога не зафіксовано. Існує висока імовірність застосування противником диверсійних груп. Активність їхніх застосувань останнім часом значно збільшилась", - сказав Артюх.

Мешканців, особливо родин з дітьми, просять виїхати у пункти евакуації.

"Небезпека у прикордонних громадах для мешканців, які залишилися і не виїхали під час евакуації, досить висока. Треба виїжджати. Для цього всі необхідні транспортні засоби, приміщення, які вас приймуть, підготовлені", - зауважив голова ОВА.

Комендантська година на Великдень у Сумській області не скасовується.

Новини з фронту - ситуація у Сумській області

Населені пункти Сумської області потерпають від обстрілів росіян ще починаючи з 24 лютого 2022 року. Але, як зауважив напередодні в ефірі Радіо Свобода голова ОВА Володимир Артюх, за останні місяці інтенсивність авіаударів по регіону збільшилася вдвічі-втричі. У прикордонних із Росією селах уже знищено до 50% житлового фонду.

Нещодавно місцева влада оголосила про евакуацію громадян зі зруйнованих населених пунктів.

Із Сумської області здійснювалися деякі вилазки на російську територію російських добровольців, про що свідчить, наприклад, зняте бійцями РДК відео на Сумщині під виглядом перебування у селі Тьоткіне Бєлгородської області.

Крім того, кремлівська пропаганда, виправдовуючи жорстокі удари по цивільній інфраструктурі області, стверджувала, що нібито б'є по центрах запусків дронів. Звісно, жодних доказів маячні рупорів Кремля не було і не з'явилося.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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