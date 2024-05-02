В Бердянську та Маріуполі прогриміли потужні вибухи: могло 'прилетіти' по базі РФ

За попередніми даними, приліт був по заводу "Дормаш", де розташовувалися російські окупанти.

https://glavred.net/ukraine/v-berdyanske-i-mariupole-progremeli-moshchnye-vzryvy-moglo-priletet-po-baze-rf-10562300.html Посилання скопійоване

В окупованому Бердянську стався "приліт" / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

У четвер, 2 травня, в тимчасово окупованих Бердянську та Маріуполі пролунали вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram-каналі.

За його словами, перший вибух у Бердянську місцеві почули близько 20:15. Після цього в мікрорайоні Колонія спалахнула пожежа.

Радник мера Маріуполя зазначив, що вибух стався в районі "Дормаш", де розташовувались російські окупанти. На місце вибуху прибули "швидкі" та пожежники.

відео дня

"Бердянці писали в соцмережах, що було гучно. Після чого почалася пожежа. Пожежні та швидкі попрямували на місце. Раніше неодноразово повідомляли, що в Колонії на території заводу "Дормаш" окупанти влаштували базу для ремонту військової техніки", - зазначили у Telegram-каналі "Бердянськ Сьогодні".

Місцева окупаційна влада просуває версію, що у Бердянську "загорівся очерет".

Також Андрющенко поінформував, що в тимчасово окупованому Маріуполі прогриміла серія вибухів.

"Маріуполь. Гучно. Непоодинокі вибухи. Три вибухи. Один звук виходу, два по характеру схожі на приліт", - розповів він.

Незабаром Андрющенко додав, що у Маріуполі на мосту через річку Кальчик по проспекту Металургів з’явилось три екіпажі поліції разом з Росгвардією та військовими.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи у російських окупантів - новини по темі

Нагадаємо, 22 квітня у Лівобережному районі Маріуполя прилетіло по розташуванню окупантів. Пожежу від "бавовни" загасили лише опівночі, а потім вантажівками вивозили поранених у бік Новоазовська.

Також 15 квітня в окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Сили оборони України вдарили ракетами по російському командному пункту, де перебували високопоставлені російські офіцери.

Як повідомляв Главред, 13 квітня у захопленому російськими військами Луганську пролунали потужні вибухи. Удар завдали по машинобудівному заводу, який окупанти використовують у військових цілях. За деякими даними, на території заводу знаходиться ремонтна база російських військових.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред