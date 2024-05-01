Приліт ATACMS по полігону окупантів міг ліквідувати до 80 солдатів: що відомо

Україна активно застосовує американські далекобійні ракети по військових об'єктах російських солдатів.

https://glavred.net/ukraine/prilet-atacms-po-poligonu-okkupantov-mog-likvidirovat-do-80-soldat-chto-izvestno-10562018.html Посилання скопійоване

Дослідники з відкритих даних встановили, що удар стався недалеко від села Рогове / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ілюстрація - фото Одеської ОВА

ЗСУ могли уразити касетними боєприпасами ATACMS до 80 осіб особового складу окупантів під час повітряної атаки на полігон загарбників у Луганській області.

Як пишуть журналісти Донбас. Реалії, під удар потрапили російські військовослужбовці, військові вантажівки (найімовірніше, "Урали") і щонайменше два БТР.

Кількість особового складу, яка проглядається на кадрах аеророзвідки, - близько 80 осіб, зазначають журналісти.

відео дня

Удари завдано між селами Рогове і Кубань Новопсковського району, всього прильотів на опублікованих відео - три.

Повідомляється, що було уражено місце "дуже активного" трафіку військової техніки та особового складу ЗС РФ. Майже щогодини місцевими спостерігалися десятки одиниць техніки.

ATACMS - основні характеристики / Інфографіка Главреда

Удар по полігону РФ у Луганській області - всі подробиці

Українські військові нещодавно успішно уразили скупчення росіян у селі Рогове Луганської області. Приліт припав на тренувальний пункт.

Повідомляється, що удар був здійснений касетними снарядами далекобійних ATACMS. Аналітики нарахували всього три випущені по окупантах ракети.

США вже вдруге передали Україні ATACMS до 300 км - вони увійшли в перший пакет нової допомоги на суму 1 млрд доларів. Перші поставки цих ракет у березні 2024 року здійснювалися таємно і стали приємним сюрпризом навіть для Києва.

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред