У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під Києвом

Цинізм і брехня РФ досягли апогею. Чиє тіло віддали батькам загиблого загарбника - невідомо. Справжній же Данило Меньшиков лежить в українській землі.
19 квітня в місті Тотьма Вологодської області Росії відбулися похорони гвардії лейтенанта Данила Андрійовича Меньшикова. Кого ховали громадяни країни-агресорки - незрозуміло. Адже тіло окупанта досі знаходиться у Бучанському районі Київської області біля села Мощун. Тут його і поховають, правда, без почестей.
Тіло знайшли під час розмінування території. Останки російського гвардії лейтенанта були в одному з окопів, рука - в ста метрах від тіла. Окупанта розірвало від вибуху. При ньому були документи. Фотографія повністю збігається з тією, яку знайшли в Інтернеті.
В Генштабі ЗСУ зазначають, що "Росія пробила дно безодні".
"Населення країни-агресоки вже, мабуть, звикло до такої темряви "русского мира". Від заміни понять, всеосяжної брехні та фальсифікації, до заміни тіл своїх загиблих солдатів", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, росЗМІ пишуть, що Данило Меньшиков загинув і представлений до ордену мужності.
Церемонія прощання з ним нібито пройшла 19 квітня в ЦРК "Тотьма" (село Варниці, вулиця Вологодська, будинок 11).
Як повідомляв Главред, в Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СЗШР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.
Список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім'я. ЗСУ знищили на аеродромі в Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.
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