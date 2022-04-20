У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під Києвом

Данило Меньшиков був "похований" в РФ, хоча насправді лежить в українській землі / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua ​

19 квітня в місті Тотьма Вологодської області Росії відбулися похорони гвардії лейтенанта Данила Андрійовича Меньшикова. Кого ховали громадяни країни-агресорки - незрозуміло. Адже тіло окупанта досі знаходиться у Бучанському районі Київської області біля села Мощун. Тут його і поховають, правда, без почестей.

Тіло знайшли під час розмінування території. Останки російського гвардії лейтенанта були в одному з окопів, рука - в ста метрах від тіла. Окупанта розірвало від вибуху. При ньому були документи. Фотографія повністю збігається з тією, яку знайшли в Інтернеті.

Пропуск окупанта Данила Меньшикова / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генштабі ЗСУ зазначають, що "Росія пробила дно безодні".

"Населення країни-агресоки вже, мабуть, звикло до такої темряви "русского мира". Від заміни понять, всеосяжної брехні та фальсифікації, до заміни тіл своїх загиблих солдатів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, росЗМІ пишуть, що Данило Меньшиков загинув і представлений до ордену мужності.

Церемонія прощання з ним нібито пройшла 19 квітня в ЦРК "Тотьма" (село Варниці, вулиця Вологодська, будинок 11).

Данило Меньшиков / Фото vologda.bezformata.com

Як повідомляв Главред, в Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СЗШР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.

Список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім'я. ЗСУ знищили на аеродромі в Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева.

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