ЗСУ ліквідували у Чорнобаївці генерала і командувача 49-ї армії РФ Резанцева

Це сталося під час того, як українські військові уже вдесяте розгромили росіян на легендарному аеродромі у Чорнобаївці.
Список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім’я. ЗСУ знищили на аеродромі у Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Про це під час брифінгу повідомив радник голови ОПУ Олексій Арестович.
"Упродовж доби – як ми повідомляли попередньо, зараз можемо сказати напевно, – українські військові знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева. І це відбулося – ви будете дуже сміятися – на аеродромі в Чорнобаївці", – розповів радник голови ОП.
Резанцев став уже сьомим російським генералом, який був ліквідований в Україні.
Нагадаємо, про те, що українські військові вже в десятий раз розгромили росіян на легендарному аеродромі у Чорнобаївці, повідомлялося ввечері у четвер, 24 березня. Тоді Арестович зазначав, що ЗСУ вдалося "грохнути когось із російського начальства".
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