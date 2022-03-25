ЗСУ ліквідували у Чорнобаївці генерала і командувача 49-ї армії РФ Резанцева/ Telegram Ищи своих

Список ліквідованих російських генералів доповнило ще одне ім’я. ЗСУ знищили на аеродромі у Чорнобаївці командувача 49-ї загальновійськової армії РФ, генерал-лейтенанта Якова Резанцева. Про це під час брифінгу повідомив радник голови ОПУ Олексій Арестович.

"Упродовж доби – як ми повідомляли попередньо, зараз можемо сказати напевно, – українські військові знищили командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Російської Федерації, генерал-лейтенанта Якова Володимировича Резанцева. І це відбулося – ви будете дуже сміятися – на аеродромі в Чорнобаївці", – розповів радник голови ОП.

Резанцев став уже сьомим російським генералом, який був ліквідований в Україні.

Нагадаємо, про те, що українські військові вже в десятий раз розгромили росіян на легендарному аеродромі у Чорнобаївці, повідомлялося ввечері у четвер, 24 березня. Тоді Арестович зазначав, що ЗСУ вдалося "грохнути когось із російського начальства".

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