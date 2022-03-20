Такого не було за 30 років: все керівництво володимирського СОБР перетворилося в Україні на "вантаж 200"

Чотири російські підполковники з Володимирської області загинули в Україні/ Фото twitter.com/ilyakosygin

У Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.

Як повідомив в Twitter російський журналіст Ілля Косигін, днями у Володимирі попрощалися зі старшими офіцерами СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області. Вони загинули на війні з Україною.

"Поховали чотирьох підполковників. Скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло?", - написав Косигін.

За його словами, як "вантаж 200" в Росію повернулися:

підполковник Ілля П'яткін;

підполковник Роман Рябов;

підполковник Сергій Савватєєв, заступник командира СОБР Управління Росгвардіі по Володимирській області;

підполковник Михайло Родіонов, обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.

"Ви розумієте весь масштаб? У нас за всі 30 років існування Володимирського СОБР взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", - додав Косигін.

Як повідомляв Главред, війна Росії проти України триває вже 25-ту добу. Українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зі зведеного загону парашутно-десантного ударного Костромського полку залишився в живих лише один військовий. Причому навіть цей окупант зараз знаходиться в госпіталі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.

Інші новини: