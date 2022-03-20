Такого не було за 30 років: все керівництво володимирського СОБР перетворилося в Україні на "вантаж 200"

У Володимирському спеціальному загоні швидкого реагування не було втрат особового складу за всі роки його існування. Спроба захопити Україну все змінила.
У Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.
Як повідомив в Twitter російський журналіст Ілля Косигін, днями у Володимирі попрощалися зі старшими офіцерами СОБР Управління Росгвардії по Володимирській області. Вони загинули на війні з Україною.
"Поховали чотирьох підполковників. Скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло?", - написав Косигін.
За його словами, як "вантаж 200" в Росію повернулися:
- підполковник Ілля П'яткін;
- підполковник Роман Рябов;
- підполковник Сергій Савватєєв, заступник командира СОБР Управління Росгвардіі по Володимирській області;
- підполковник Михайло Родіонов, обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.
"Ви розумієте весь масштаб? У нас за всі 30 років існування Володимирського СОБР взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", - додав Косигін.
Як повідомляв Главред, війна Росії проти України триває вже 25-ту добу. Українські бійці продовжують знищувати російських загарбників. Зі зведеного загону парашутно-десантного ударного Костромського полку залишився в живих лише один військовий. Причому навіть цей окупант зараз знаходиться в госпіталі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують стримувати ворога за всіма основними напрямками і завдають російським військам небачених втрат. Окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.
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