"Мистецтво брехати вже не допомагає": у РФ випадково визнали, що у війні з Україною загинули 10 тис. солдатів

За даними Міноборони РФ, в ході війни в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людину / Фото Pravda_Gerashchenko

У Росії визнали, що втрати армії РФ на війні з Україною складають близько десяти тисяч осіб.

На сайті російського видання Комсомольська правда цілу добу була опублікована інформація, що вторгнення Росії в Україну коштувало життя щонайменше 9861 російському солдату, ще 16153 - отримали поранення. Видання посилалося на джерела в Міністерстві оборони РФ.

Пізніше дану інформацію видалили, але оригінал тексту залишився в архів, писати Дзеркало тижня.

"За даними Міноборони РФ, в ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 людини, поранення отримали 16153 людини", — йшлося в повідомленні.

До цього Міноборони РФ публікувало інформацію про вбитих лише одного разу - 2 березня. Тоді в РФ визнали, що на війні в Україні загинули 498 російських солдатів.

До слова, за даними Міноборони України станом на 21 березня, втрати Росії в Україні становлять 15 тисяч осіб особового складу.

На публікацію КП відреагував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони Росії було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а... 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше", — сказав Подоляк.

У свою чергу, представник Міноборони РФ в Москві Ігор Конашенков заявив, що слова Пололяка - це "пропагандистська брехня", а Комсомольська правда повідомила, що раніше опублікована цифра в 9861 загиблих російських військових з'явилася "в результаті злому редакційної адмінки".

Як повідомляв Главред, в Росії за один день поховали все керівництво Володимирського спеціального загону швидкого реагування (СОБР). Чотири підполковники брали участь у російській загарбницькій війні проти України.

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