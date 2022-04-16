Вантаж 200 для Пітера: ЗСУ ліквідували генерал-майора, засткомандуючого 8-ю армією РФ

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У Петербурзі 16 квітня закопали ліквідованого в Україні заступника командувача 8-ю армією генерал-майора Володимира Фролова.

Його похорон пройшов на Серафимівському кладовищі з військовими почестями, в церемонії взяв участь губернатор Олександр Бєглов, повідомляє прес-служба адміністрації Петербурга.

Відзначимо, що в ході похорону губернатор виправдовував пропагандистськими штампами смерть Фролова, який брав участь у варварській агресії РФ в Україні.

Бєголов додав, що знищений українськими захисниками генерал Фролов був спадковим військовим.

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Раніше повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували підполковника російських окупаційних військ В'ячеслава Савінова.

Знищений окупант був начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Він був знищений в Україні ще 12 березня, проте про смерть окупанта в Росії повідомили тільки зараз.

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