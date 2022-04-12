Додому повернеться в труні: ЗСУ ліквідували підполковника сухопутних військ РФ

39-річний окупант служив у 42-й гвардійській мотострілецькій дивізії, що базується в Чечні.
Українські військові ліквідували підполковника сухопутних військ путінської армії Дибірова Дибіра Магомадиновича.
Про загибель 39-річного окупанта повідомили в самій Росії. Відповідна інформація з’явилася у соцмережі "ВКонтакті", її також підтвердив блогер Necro Mancer у Twitter.
Дибіров служив у 291-му гвардійському мотострілецькому полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, яка базується в Чечні у населеному пункті Борзой.
Окупант почав служити у цій мотострілецької дивізії 15 років тому. В Україні його ліквідували 9 квітня.
Як відомо, загарбник родом з Махачкали. Там у нього лишилися дружина і троє неповнолітніх дітей.
Напередодні з’явилася інформація, що Збройні сили України ліквідували підполковника російських окупаційних військ В'ячеслава Савінова. Знищений окупант був начальником артилерійської розвідки 49 армії РФ. Він був знищений в Україні ще 12 березня, проте про смерть окупанта в Росії повідомили тільки зараз.
Також раніше повідомлялося, що в Україні ліквідований підполковник Збройних сил РФ Дінар Хаметов – командир дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту. Хаметов тричі по півроку був у відрядженнях у Сирії. Про ліквідацію окупанта заявили 9 квітня українські військові.
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