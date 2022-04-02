"Навчання" закінчилися логічно: ЗСУ ліквідували чергового високопоставленого окупанта

ЗСУ ліквідували чергового високопоставленого окупанта-Руслана Петрухіна / InformNapalm

Українські захисники ліквідували чергового командира путінської армії, що вторглася на наші території. Про це повідомляє Міжнародне волонтерське співтовариство InformNapalm в офіційному Telegram-каналі.

Українські бійці вбили командира мотострілецького батальйону з озброєння 38-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 35-ї армії Східного військового округу Руслана Петрухіна.

Як пишуть в окупантських пабліках, майор ЗС РФ Петрухін "героїчно загинув в ході спецоперації в Україні". Звиклим сприймати пропаганду за правду росіянам не упустили можливості нагадати брехливу версію Кремля - нібито метою нападу їх армії на українську державу став "захист російських земель і громадян Росії від планованого в 2022 році вторгнення".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Буча на Київщині колишній мисливець щоночі влаштовує полювання на російських окупантів.

Про це розповіла у Facebook колишня снайперша Нацгвардії, ветеран АТО Галина Сернівка.

За її інформацією, "привид Бучі" вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто вдень і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем-примарою.