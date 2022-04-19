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ЗСУ утилізували "Мішу Чечена": на Луганщині ліквідували одного з ватажків "ЛНР"

19 квітня 2022, 20:34

В ході зачистки захопленої бойовиками території українські захисники знищили одного з ватажків "ЛНР".

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Михайло Кищик / ВВС

На Донбасі Збройні Сили України в ході боїв біля Кремінної Луганської області ліквідували одного з ватажків бойовиків самопроголошеної "ЛНР" Михайла Кіщика, (кличка"Міша Чечен").

Як повідомив "глава уряду" "ЛНР" Сергій Козлов, бандформування на чолі з Кіщиком потрапило в оточення біля Кремінної, пише ВВС.

В ході зачистки захопленої бойовиками території українські захисники знищили одного з ватажків "ЛНР".

Зазначимо, що Кіщик у 2014 році, коли очолив одне з "козацьких" бандформувань "Отаман", що воювало на боці "ЛНР". Його банда неодноразово звинувачувалася в мародерстві і контрабанді.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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ЛНР війна Росії та України
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