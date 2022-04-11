ЗСУ ліквідували російського підполковника Хаметова, який раніше воював у Сирії

8 квітня Дінара Хаметова поховали під Казанню. У Республіці Татарстан він став вже четвертим старшим офіцером, ліквідованим Збройними силами України.
В Україні ліквідований підполковник Збройних сил РФ Дінар Хаметов - командир дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту.
Хаметов тричі по півроку був у відрядженнях у Сирії. Про ліквідацію окупанта заявили 9 квітня українські військові. Також його загибель підтвердили в російській соцмережі ВКонтакте.
8 квітня Дінара Хаметова поховали під Казанню. Військового злочинця на батьківщині посмертно нагородили орденом "Мужності".
Зазначається, що в Республіці Татарстан він став вже четвертим старшим офіцером, ліквідованим Збройними силами України. У списку втрат тепер уже три підполковники і полковник.
На Facebook-сторінці СтратКом ЗСУ повідомили про ліквідацію п'яти російських командирів. Зокрема, це:
- підполковник Дінар Хаметов з Татарстану, командир артилерійського реактивного дивізіону;
- майор Денис Ягідар, командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади;
- старший лейтенант Дмитро Зайцев, командир мотострілецької роти;
- старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взводу управління ГСАДн;
- лейтенант Росгвардії Максим Концов.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 квітня орієнтовно склали близько 19,5 тис. осіб особового складу.
Як повідомляв Главред, стали відомі подробиці про 61-річного генерала армії РФ Олександра Дворнікова, якого призначили командувачем операцією із захоплення України.
Раніше в Мережу потрапили імена особового складу армійської авіації, що здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру.
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