ЗСУ ліквідували російського підполковника Хаметова, який раніше воював у Сирії

Дінар Хаметов був ліквідований ЗСУ / Фото росЗМІ

В Україні ліквідований підполковник Збройних сил РФ Дінар Хаметов - командир дивізіону 200-ї мотострілецької бригади 14-го армійського корпусу Північного флоту.

Хаметов тричі по півроку був у відрядженнях у Сирії. Про ліквідацію окупанта заявили 9 квітня українські військові. Також його загибель підтвердили в російській соцмережі ВКонтакте.

8 квітня Дінара Хаметова поховали під Казанню. Військового злочинця на батьківщині посмертно нагородили орденом "Мужності".

Зазначається, що в Республіці Татарстан він став вже четвертим старшим офіцером, ліквідованим Збройними силами України. У списку втрат тепер уже три підполковники і полковник.

На Facebook-сторінці СтратКом ЗСУ повідомили про ліквідацію п'яти російських командирів. Зокрема, це:

підполковник Дінар Хаметов з Татарстану, командир артилерійського реактивного дивізіону;

майор Денис Ягідар, командир парашутно-десантного батальйону 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади;

старший лейтенант Дмитро Зайцев, командир мотострілецької роти;

старший лейтенант Мунко Доржиев, командир взводу управління ГСАДн;

лейтенант Росгвардії Максим Концов.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 квітня орієнтовно склали близько 19,5 тис. осіб особового складу.

Втрати Росії в Україні станом на 11 квітня 2022 / facebook.com/GeneralStaff.ua

Як повідомляв Главред, стали відомі подробиці про 61-річного генерала армії РФ Олександра Дворнікова, якого призначили командувачем операцією із захоплення України.

Раніше в Мережу потрапили імена особового складу армійської авіації, що здійснює удари по мирному населенню України, руйнуючи інфраструктуру.

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