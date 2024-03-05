У РФ назвали реальні цілі війни: в ISW прокоментували гучні заяви Медведєва

Головною цінністю Російської Федерації, до якої вона прагне, є розширення свого географічного впливу, окупація України та контроль над народом.

https://glavred.net/ukraine/v-rf-nazvali-realnye-celi-voyny-v-isw-prokommentirovali-gromkie-zayavleniya-medvedeva-10547480.html Посилання скопійоване

У РФ назвали реальні цілі війни / колаж: Главред, фото: скріншот

Учора, 4 березня, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив на Російському всесвітньому молодіжному фестивалі з лекцією про "Географічні та стратегічні кордони". В Інституті вивчення війни проаналізували і прокоментували його заяви.

Заяви Медведєва розкрили максималістські територіальні цілі Москви, які до цього прикривалися "звільненням" народу на Донбасі та іншими всім відомими наративами. Він пропагує широкі прагнення вглиб України з девізом "Україна - це, звичайно, Росія". Виходячи з цього, аналітики роблять висновок, що навіть після можливого врегулювання війни переговорами, це, скоріш за все, буде тимчасово і Україна потраплятиме під агресію РФ надалі.

За словами Медведєва, весь лівий берег Херсонської області та багато областей на правому березі України - це невід'ємні частини стратегічного історичного кордону Росії.

відео дня

Карта Медведєва

Карта, яку представив Медведєв, описує Україну як окрему державу тільки в межах Київської області, де вся інша частина належить Росії. До того ж, Росія на цій карті позначена набагато далі окупованих наразі територій.

"Той факт, що Медведєв повторно використав карту 2022 року, підкреслює, що максималістські територіальні цілі Кремля залишаються незмінними від початку війни", - написали в ISW.

Кордони Росії

Окремий блок у виступі Медведєва був присвячений тезі про те, що вплив великих держав, таких як Росія, поширюється за межі їхніх географічних кордонів, чим вкотре підтвердив ідею "Русского мира". Згідно з його заявою, чим сильніша держава - тим ширші її стратегічні кордони. До того ж, він процитував заяву Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються".

"Путін зробив схожі зауваження нещодавно. Це навело на думку, що він розглядає слабкі держави, які не можуть в односторонньому порядку нав'язати свою волю іншим, наприклад Україна, як такі, що мають урізаний суверенітет", - додали аналітики.

Підкорення народу України

Однак, незважаючи на гучні територіальні заяви, Медведєв додав, що РФ зацікавлена більше в підпорядкуванні українського народу, ніж у територіях і ресурсах, оскільки "багатства України практично відсутні". Пояснив він це тим, що концепція суверенної України і національної ідентичності, яка не є російською, має "зникнути назавжди".

"ISW продовжує документувати, як російська влада неодноразово бере участь у широкомасштабних і навмисних етнічних чистках, проводить кампанії та систематично працює над ліквідацією української мови, культури, історії та етнічної приналежності в окупованих Росією областях України", - резюмували в Інституті вивчення війни.

Гучні заяви Медведєва / скріншот

Хто такий Дмитро Медведєв? Дмитро Медведєв - президент Росії 2008-2012 років, з 2020 року - заступник голови Ради Безпеки РФ, пише Вікіпедія. Фігурант бази даних центру "Миротворець" як особа, що становить загрозу національній безпеці України та міжнародному правопорядку. Під санкційними списками Євросоюзу, США, Канади, Нової Зеландії та Японії. З жовтня 2022 року перебуває в розшуку СБУ за звинуваченнями в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Заяви Медведєва

Як повідомляв Главред, заступник голови Радбезу Росії і за сумісництвом колишній президент країни-агресора Дмитро Медведєв вкотре заговорив про приєднання українського міста Одеси і ненароком пригрозив застосуванням ядерної зброї. Про це він заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ.

Також заступник голови Ради Федерації РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув "ядерними погрозами" у разі виходу України на кордони 1991 року.

До того ж, колишній президент РФ Дмитро Медведєв в істеричній формі прокоментував призначення Олександра Сирського на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Він буквально обрушив прокльони на адресу Сирського. Своє параноїдальне марення заступник голови Радбезу РФ виклав у Telegram.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.