РФ націлилася на захоплення стратегічної висоти: під загрозою велике місто – Світан

Українським військам досить важко стримувати атаки окупантів, каже Роман Світан.

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Роман Свитан оцінив ситуацію на фронті / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував ситуацію на Бахмутському районі в напрямку Часового Яру.

"Ситуація небезпечна практично на всіх напрямках. У Бахмутському районі противник поставив собі оперативне завдання - видавити наші війська з Часового Яру", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Військовий експерт також говорить про те, що російські окупанти спробують виконати це завдання найближчим часом.

"Часів Яр - це панівна висота, звідки наша артилерія контролює не тільки частину Бахмута, а й північ і південь Бахмутського району - Берхівку і Кліщіївку. Тому росіяни намагатимуться скинути нас із цієї висоти", - попередив він.

Водночас військовий експерт зазначає, що на сьогодні українським військам важко стримувати атаки окупантів.

"Сили оборони втримають свої позиції, якщо отримають достатню кількість озброєнь і боєприпасів. За рахунок контролю над висотою у ЗСУ тут перевага над росіянами", - додав Свитан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана Главреду:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на захоплення панівної висоти на сході. Для окупаційної армії РФ Часів Яр набагато важливіший за Бахмут, каже Михайло Макарук.

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