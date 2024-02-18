Медведєв істерить розділом Росії: звернувся до "улюбленого" аргументу і згадав про Авдіївку

За словами Медведєва, у разі програшу в Росії почнеться громадянська війна.

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Без України Росія розвалиться, впевнений Медведєв / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Заступник голови Ради Федерації РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув "ядерними погрозами" в разі виходу України на кордони 1991 року.

У своїх соцмережах Медведєв стверджує, що Росія не може "програти" війну з Україною, оскільки у неї для цього випадку припасено ядерне озброєння.

Окремо російський скандальний політик підтвердив, що вихід України на кордон 1991 року неодмінно призведе Росію до розвалу.

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"Уявімо собі на хвилину, що Росія програла, а Україна з союзниками перемогла. Що для наших ворогів буде такою перемогою? Ну, як про це багаторазово говорилося, повернення до кордонів 1991-го. Тобто прямий і незворотний розвал нинішньої Росії, до складу якої за Конституцією входять нові території (незаконно анексовані в України - Главред). І тоді вже люта громадянська війна з остаточним зникненням нашої країни з мапи світу. Десятки мільйонів жертв. Загибель нашого майбутнього. Крах усього на світі", - проістерив Медведєв.

Але, на думку українофоба, "народ Росії такий розділ своєї країни не проковтне", а російське командування нібито "ухвалить важкі рішення".

"Спроби повернути Росію до кордонів 1991 року призведуть тільки до одного. До глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави. По Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону. По всіх інших красивих історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади", - пригрозив Медведєв.

Потім він звернувся до боїв за Авдіївку, заявивши, що Росія поверне собі "все".

Битва за Авдіївку

17 лютого військове командування повідомило про вихід ЗСУ з Авдіївки - війська вивели на заздалегідь підготовлені позиції.

У Третій штурмовій бригаді уточнили, що ЗСУ таким чином ще й "вирівняли лінію фронту".

Згодом аналітики ISW зазначили, що з початку 2023 року війська РФ збільшили застосування планованих бомб, але нещодавнє їхнє масове застосування в Авдіївці - перший випадок, коли окупанти використовували їх у такій кількості, щоб забезпечити просування своєї піхоти.

Протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку російські окупанти втратили понад 47 тисяч своїх солдатів.

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