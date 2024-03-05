ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

РФ атакує дронами з півдня - з окупованого Криму, підкреслив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про удари РФ по Одесі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Протиповітряна оборона України не завжди може перехопити всі ворожі безпілотники і ракети під час атаки на Одесу, заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, це відбувається через специфіку географічного розташування міста, повідомляє Армія Inform.

Представник ЗС пояснив, що Одеса розташована на узбережжі Чорного моря і це досить густонаселене місто з великими будинками та інфраструктурою.

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"Розміщення протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це викликано його географічним розташуванням", - зазначив він.

Ігнат також уточнив, що напередодні РФ атакувала дронами з півдня - з окупованого Криму, а саме з району Балаклави.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

/ Коллаж Главреда

Удар РФ по Одесі

Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті є загиблі, серед них - діти.

Як повідомилося, рятувальники кілька діб проводили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.

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