ППО не завжди може перехопити цілі РФ під час атак на Одесу: названо причину

Протиповітряна оборона України не завжди може перехопити всі ворожі безпілотники і ракети під час атаки на Одесу, заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, це відбувається через специфіку географічного розташування міста, повідомляє Армія Inform.
Представник ЗС пояснив, що Одеса розташована на узбережжі Чорного моря і це досить густонаселене місто з великими будинками та інфраструктурою.
"Розміщення протиповітряної оборони саме в Одеському регіоні побудовано так, що не завжди вдається перехоплювати і безпілотники, і ракети на підступах до самого міста. Це викликано його географічним розташуванням", - зазначив він.
Ігнат також уточнив, що напередодні РФ атакувала дронами з півдня - з окупованого Криму, а саме з району Балаклави.
Хто такий Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Удар РФ по Одесі
Нагадаємо, що вночі на 2 березня Росія здійснила удар по багатоповерхівці в Одесі. Загинули та постраждали люди. Один із дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок. У результаті є загиблі, серед них - діти.
Як повідомилося, рятувальники кілька діб проводили пошуково-рятувальні роботи на місці влучання російського дрона в будинок.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу у зв'язку з ударом по Одесі.
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