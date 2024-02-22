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У Росії явні проблеми зі знанням історії: Медведєв замахнувся на Одесу

Єлизавета Бельмас
22 лютого 2024, 12:07
Російські чиновники не перестають дивувати світ своїм викривленим розумінням історії.
Медведєв замахнувся на Одесу
Медведєв замахнувся на Одесу / колаж: Главред, фото: скріншот, Вікімедіа

Заступник голови Радбезу Росії і за сумісництвом колишній президент країни-агресора Дмитро Медведєв вкотре заговорив про приєднання українського міста Одеси і ненароком пригрозив застосуванням ядерної зброї. Про це він заявив під час інтерв'ю російським ЗМІ, пише Oboz.ua.

Дмитро Медведєв заявив, що в Росії зачекалися "повернення Одеси" в Російську Федерацію і заявив про історичну приналежність міста до країни-агресора.

"Ну, про Одесу я можу просто сказати: Одеса, повертайся додому, ми зачекалися Одесу в Російській Федерації. Навіть через історію цього міста, того, які там люди живуть, якою мовою говорять - це наше російське місто", - зганьбився Медведєв.

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Крім іншого, він в черговий раз додав, що загроза застосування ядерної зброї реальна і велика, а значить - потрібно зробити все для того, щоб цей сценарій не став реальністю.

"Це не нагнітання пристрастей. Це просто привід задуматися про те, де ми", – заявив шанувальник Путіна.

Медведєв про
Медведєв про "повернення" Одеси / скріншот

Ганьба Медведєва

Як повідомляв Главред, заступник голови Ради Федерації РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув "ядерними погрозами" у разі виходу України на кордони 1991 року. У своїх соцмережах Медведєв стверджує, що Росія не може "програти" війну з Україною, так як у неї для цього випадку припасено ядерне озброєння.

Також, колишній президент РФ Дмитро Медведєв в істеричній формі прокоментував призначення Олександра Сирського на пост головнокомандувача Збройними силами України. Він буквально обрушив прокляття на адресу Сирського. Свою параноїдальну маячню заступник голови Радбезу РФ виклав у Telegram.

До того ж, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв "пригрозив" західним країнам ракетами зі "спеціальними боєголовками" і "Апокаліпсисом". Мовляв, Росія буде так "захищати" свою територіальну цілісність. У своєму Telegram-каналі чиновник вибухнув потоком фантазій, в якому він "пригрозив" війною заходу із застосуванням артилерії, БПЛА і засобів радіоелектронної боротьби.

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війна в Україні Медведев Росія
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