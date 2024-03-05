Росіяни можуть прорвати лінію оборони України: експерт назвав умови

Росіяни намагаються пробити українську лінію оборони на сході та півдні України. Експерт розповів, чого вони дійсно можуть домогтися.

https://glavred.net/ukraine/oborona-sostoit-iz-treh-liniy-ekspert-pro-proryv-rossiyan-na-fronte-10547435.html Посилання скопійоване

Експерт про прорив росіян на фронті / колаж: Главред, фото, 56ОММБ, 22 ОМБ

Не так давно західні видання опублікували матеріал з побоюваннями прориву російських військ через лінії оборони ЗСУ в тому випадку, якщо Захід не надасть Україні боєприпаси. Про те, чи є реальна загроза подібного сценарію, вінтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За словами експерта, оборона України складається з трьох ліній - перша, друга і третя лінії. На деяких позиціях Сил оборони України росіяни прорвали першу лінію оборони, але не наблизилися до другої. Водночас на інших ділянках, наприклад, у Красногорівці під Донецьком, вони не пройшли і першої лінії. Там до другої лінії залишаються десятки кілометрів.

"Тут складно зрозуміти, яку конкретно лінію оборони мали на увазі в західних виданнях. Стратегічну лінію оборони супротивник не прорве ніде, тому що зараз фронт уперся в географічні перешкоди", - додає експерт.

Важливо розуміти, що кілька сотень кілометрів фронту йде по Дніпру. Річку складно форсувати з боку України, незважаючи на те, що в нас високий берег, і практично неможливо зі східного боку: через те, що там низький берег, підійти до Дніпра на ширині від пів кілометра і далі, після чого піднятися на кілька десятків кілометрів на високий правий берег, практично нереально. У Росії зараз немає таких сил.

При цьому, Запорізький фронт простягається вздовж рокадних доріг. Від Запоріжжя до Донецька десяток таких рокадних доріг довжиною 300 кілометрів, які Україна використовує для швидкісного перекидання резервів і утримує цей напрямок.

А ось Східний фронт стабілізовано по висотах - у районі Донецьку і по річках Луганської області.

"Стабільність фронту зберігається, і тому реалізувати якусь потужну задачу буде дуже складно... Після того, як нам схвалили 50 мільярдів євро допомоги від Євросоюзу, можна говорити, що свою лінію фронту ми утримаємо", - пояснив Світан.

Однак він додав, що ці кошти допоможуть лише втримати позиції, однак без американської допомоги наступ неможливий.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964 р., м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео-інтерв'ю з Романом Світаном:

Ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити ще один населений пункт. На цьому напрямку фронту ворожих штурмів більше, ніж біля Авдіївки. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий.

Також, президент Франції Еммануель Макрон говорив про те, що він замислюється над відправкою своїх військ в Україну. Ці сили могли б допомогти українським військовим навіть без участі в бойових діях. Про це заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

До того ж, на Авдіївському напрямку просування ворога станом на вечір 4 березня зупинено, заявив в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.