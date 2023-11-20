Окупанти намагались контратакувати: в ЗСУ розповіли про зміни на фронті

В ЗСУ повідомили про рух на південному фланзі Бахмуту. В той же час, противник зіткнувся з проблемами дефіциту снарядів та порушеної логістики.

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В ЗСУ розповіли про зміни на фронті / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

Російські війська продовжують здійснювати контратаки на південному та північному фланзі Бахмута, однак через порушену логістику та відсутність достатньої кількості вантажного автотранспорту, вони стикаються з труднощами і не досягають великих успіхів. Про це в ефірі Апостроф TV розповів прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"На півночі ворог намагався нас контратакувати - цей напрямок Ягідний, Богданівка, Берхівка, він намагається прорватися на Хромове. Якщо брати південний фланг, то постійні контратаки ми можемо бачити за напрямком Кліщіївки та Андріївки. Ведуться непрості бої за лісопосадки біля залізниці. Тут постійно працює артилерійська компонента, ворог також застосовує авіацію", - сказав Калашніков.

Він додав, що протягом першого року повномасштабного наступу Росія витратила майже 11 мільйонів снарядів, що призвело до знекровлення їхніх арсеналів. Це призводить до зниження інтенсивності вогню з боку росіян. По-друге, в їхньому розпорядженні менше вантажівок для транспортування снарядів на передову, прямо до гармат. Також важливо відзначити, що кількість стволів, особливо гаубичних, значно зменшилася.

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"Після того, як ми взяли панівні висоти - це Кліщіївка, Андріївка - траса Бахмут-Горлівка знаходиться під нашим вогневим контролем, логістику на цій трасі вони здійснювати не можуть, тому використовують інші шляхи. Зазвичай, вони намагаються використати польові дороги", - розповів офіцер.

Бойові дії на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Збройні Сили продовжують утримувати ворога на різних ділянках фронту.

Як йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) Збройні сили України продовжують здійснювати наступальні операції на Бахмутському напрямку та вдало просунулися на південний схід від Торецька.

Майор Нацгвардії Денис Нагорний, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж", повідомив, що ворожі сили намагаються прорвати оборону Збройних сил України, використовуючи танки-камікадзе.

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