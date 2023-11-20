У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

В Україні в рамках проекту "Рекрутинг" Міноборони підписало угоду з компанією Work.ua. Ця угода стала вже другою в рамках нової кампанії. Про це повідомили в прес-службі Міноборони.
Work.ua надаватиме послуги в інтересах армії абсолютно безкоштовно. Домовилися про це заступник Міністерства оборони Наталія Калмикова і співзасновник компанії Артур Міхно.
Калмикова стверджує, що сучасна система підбору кадрів для Сил оборони повинна запрацювати неодмінно, адже війська України вже зараз потребують професіоналів і фахівців. При цьому, потенційні кадри повинні розуміти, у яку частину і на яку спеціальність вони запрошені.
Компанія Work.ua, буде пропонувати послуги системно і залучати військовозобов'язаних на найрізноманітніші посади, бо армії потрібні і люди з цивільними спеціальностями.
"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато фахівців з цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати професійних військовослужбовців, які мають відповідний досвід у цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", - пояснив керівник Work.ua.
Також повідомляється, що Міноборони продовжує переговори про співпрацю з іншими учасниками сфери працевлаштування в Україні.
Нагадаємо, в Україні зовсім недавно стартував перший проект, спрямований на залучення мотивованих людей до служби у Збройних силах України. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.
Міністерство оборони України розпочинає проект з рекрутингу в ЗСУ. Відповідний договір вже підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова і голова організації lobby X Владислав Грезев.
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