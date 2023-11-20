У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua: кого це торкнеться

Міністерство оборони України підписало нову угоду щодо мобілізації військовозобов'язаних.

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У ЗСУ мобілізуватимуть через Work.ua / колаж: Главред, фото: Міноборони, 53 ОМБ

В Україні в рамках проекту "Рекрутинг" Міноборони підписало угоду з компанією Work.ua. Ця угода стала вже другою в рамках нової кампанії. Про це повідомили в прес-службі Міноборони.

Work.ua надаватиме послуги в інтересах армії абсолютно безкоштовно. Домовилися про це заступник Міністерства оборони Наталія Калмикова і співзасновник компанії Артур Міхно.

Калмикова стверджує, що сучасна система підбору кадрів для Сил оборони повинна запрацювати неодмінно, адже війська України вже зараз потребують професіоналів і фахівців. При цьому, потенційні кадри повинні розуміти, у яку частину і на яку спеціальність вони запрошені.

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Компанія Work.ua, буде пропонувати послуги системно і залучати військовозобов'язаних на найрізноманітніші посади, бо армії потрібні і люди з цивільними спеціальностями.

"Сьогодні ЗСУ потребують дуже багато фахівців з цивільними спеціальностями. Це і водії, і слюсарі, і газозварники, і будівельники. Ми хочемо надати можливість підрозділам набирати професійних військовослужбовців, які мають відповідний досвід у цивільному житті. Ця співпраця зробить наше військо набагато ефективнішим", - пояснив керівник Work.ua.

Також повідомляється, що Міноборони продовжує переговори про співпрацю з іншими учасниками сфери працевлаштування в Україні.

Нагадаємо, в Україні зовсім недавно стартував перший проект, спрямований на залучення мотивованих людей до служби у Збройних силах України. Про це в ефірі телемарафону заявив заступник Міністра оборони Наталія Калмикова.

Міністерство оборони України розпочинає проект з рекрутингу в ЗСУ. Відповідний договір вже підписали заступник Міністра оборони Наталія Калмикова і голова організації lobby X Владислав Грезев.

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