ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині: деталі

Внаслідок удару були пошкоджені два літаки російських окупантів, а також ангар.

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ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2 на Херсонщині/ колаж: Главред, фото: скрін, міноборони РФ

Два російські літаки Ан-2 були пошкоджені внаслідок удару українських військових по загарбниках в окупованому селі Тарасівка на Херсонщині.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra. Зазначається, що удар відбувся ввечері 17 листопада близько 17:00.

Під час атаки на аеродром на вулиці Магістральній в окупованому селі пошкодження отримали мінімум два літаки Ан-2, а також ангар.

відео дня

При цьому у Telegram-каналі зазначають, що про постраждалих нічого невідомо.

У той же час український телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" опублікував відео моменту удару по аеродрому.

ЗСУ вдарили по двох російських літаках Ан-2/ скрін

Дивіться відео моменту удару по аеродрому:

Удари по російських літаках

Раніше повідомлялося, що під Москвою диверсанти підірвали 2 російські літаки і гелікоптер, у керівництва армії РФ спалахнула істерика. Невідомі особи заклали вибухівку і підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, які відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення, і вертоліт МІ-28Н.

Нагадаємо, у Повітряних силах розкрили ціль масованого удару по аеродромах. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ураження російських військових аеродромів є важливою стратегічною метою для України, оскільки ці аеродроми є базами для розташування вертольотів, які операційно діють близько до лінії фронту. Вони здатні використовувати протитанкові керовані ракети для атаки військової техніки українських сил.

Також раніше розвідка Великої Британії повідомила, що російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком. Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути всього 5-й літак такого типу, який втратили загарбники.

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