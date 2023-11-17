ЗСУ потужно вибивають росіян: у ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя

ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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Українські військові вибивають окупантів на Херсонщині / колаж : Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Сили оборони провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонському напрямку, заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження", - йдеться в повідомленні Генштабу в Facebook.

Разом з тим уточнюється, що тривають важкі бої. При цьому ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів.

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У Генштабі уточнили, що українські захисники завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Також, незважаючи на досить серйозну лінію укріплень і потужний опір ворога, вдалося провести кілька успішних дій.

"Ворог намагається вибити наших воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків", - зазначається у повідомленні.

Деталі операцій Сил оборони на Лівобережжі

Закріплення Сил оборони України на позиціях на Лівобережжі може змусити російських окупантів на цьому напрямку спробувати провести певне перегрупування, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євген Єрін в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, подібні маневри противника можливі у відповідь на успішні дії ЗСУ на півдні країни і закріплення на деяких плацдармах на східній стороні Херсонської області.

"Окупанти намагатимуться здійснити якесь перегрупування", - сказав представник військової розвідки.

Також він зазначив, що у діючих в регіоні ворожих сил вибудувана багатоешелонована система оборони.

"Я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і припускали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація - ми побачимо", - додав Ерін.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ закріпилися на лівому березі Херсонщини. Українські морські піхотинці зуміли провести серію "успішних дій" на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ході нової атаки окупантів на Херсонщині був зруйновано важливий об'єкт. Російські війська завдали удару по Білозерці на Херсонщині, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Як повідомлялося раніше, в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега Херсонщини. У Херсонській ОВА зазначили, що ЗСУ можуть звільнити важливий населений пункт на Лівобережжі Херсонщини вже Цього місяця.

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