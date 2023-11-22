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ЗСУ пішли в атаку на Мелітополь і "покришили" сотні росіян разом з технікою

Олексій Тесля
22 листопада 2023, 11:48оновлено 22 листопада, 12:50
Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 людина, розповів Олександр Тарнавський.
ЗСУ пішли в атаку на Мелітополь і 'покришили' сотні росіян разом з технікою
Українські військові просуваються вперед на півдні / колаж: Главред, фото: 37 окремо бригада морської піхоти, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Російські окупанти різко збільшили кількість штурмових дій і авіаударів, в той же час зросли втрати ворога в живій силі і бронетехніці, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ Таврія склали 491 людина. 7 окупантів здалися в полон", - написав Тарнавський в Telegram.

Знищено техніку росіян, у тому числі:

відео дня
  • 3 танки;
  • 3 ББМ;
  • 1 ПТРК;
  • 6 БпЛА;
  • 4 автомобілі;
  • 4 одиниці спецтехніки (в тому числі самохідна реактивна установка розмінування УР-77 "Метеорит");
  • 3 склади боєприпасів;
  • 11 одиниць техніки пошкоджено.

Водночас, за його словами, ворог завдав на Таврійському напрямку 1 ракетний та 29 авіаційних ударів, провів 38 бойових зіткнень та здійснив 911 артобстрілів.

За словами Тарнавського, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, українські захисники тримають оборону на Авдіївському напрямку.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ взяли три плацдарми на Лівобережжі. Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ "перемололи" тисячі окупантів разом з технікою. Підрозділами ЗСУ було знищено 711 одиниць озброєння та військової техніки ворога за тиждень.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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ЗСУ новини Мелітополя війна Росії та України
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