Піхота йде вперед за підтримки HIMARS: ЗСУ взяли три плацдарми на Лівобережжі

Артилерійський вогонь вже дозволив українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту, каже Владислав Селезньов.

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ЗСУ просуваються на Лівобережжі / Колаж: Главред, фото: facebook.com Генеральний штаб ЗСУ

Вогневий контроль над частиною лівобережжя Дніпра в Херсонської області забезпечується засобами ураження ЗСУ, заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Це можуть бути мінометні, артилерійські знаряддя або авіаційні засоби", - підкреслив він в інтерв'ю Oboz.

Через відсутність достатнього числа військової авіації основні засоби ураження і підтримки українських морських піхотинців, які діють на лівому березі Дніпра — це міномети і артилерійські знаряддя, говорить експерт.

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Він звернув увагу на те, що артилерійські знаряддя вже дозволили українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту на лівому березі Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів: "Очевидно, що ми маємо РСЗВ типу HIMARS, але їх кількість обмежена для того, щоб ми мали можливість наносити масовані удари".

Військовий експерт зазначає, що навіть за таких умов в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів і в районі населеного пункту Кринки створені три серйозні плацдарми.

Разом з тим підрозділам ЗСУ для подальшого просування на Лівобережжі потрібна бронетехніка, в тому числі танки, системи ППО і артилерійські системи, а для їх переміщення з правого на лівий берег необхідний міст.

Селезньов додав, що чотири мости, які раніше існували на цій ділянці фронту, були знищені ворожою армією восени минулого року, коли вона втекла з Херсона та його передмість: "Як бачимо, часто реалізація одних завдань пов'язана з необхідністю вирішення інших завдань у тому форматі. Вони безпосередньо залежать один від одного".

Що відомо про бої на Лівобережжі

Як пишуть російські військові пропагандисти, на лівому березі Дніпра підрозділи ЗСУ знаходяться не тільки біля Кринок, а ще в сусідніх населених пунктах, де також багато українських військових.

При цьому публікуються коментарі щодо ситуації від окупантів РФ, які знаходяться на лівому березі поблизу населеного пункту Кринки. Вони скаржаться на відсутність аеророзвідки з БПЛА, що дуже сильно уповільнює будь-яке пересування російських військ. При цьому практично відсутня вогнева підтримка артилерії і мінометів і взаємодія з сусідніми підрозділами РФ.

Ще один момент, на який звертають увагу загарбники — відсутність хоч якогось досвіду бойових дій у людей, яких прислали в якості підкріплення.

Також публікують коментар російського морпіха з Кринок, за словами якого, обстановка на цьому напрямку сумна.

"Набрали косих, кульгавих, контужених і відправили сюди. <...> Це ... сором", - скаржиться окупант.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Просування ЗСУ на Херсонщині

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просунулися на Лівобережжі Херсонщини. Українські військові змогли просунутися вперед на лівому березі Дніпра. Тим часом в Росії намагаються вгамувати істерику, що виникла навколо ситуації на фронті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширюють плацдарм на Лівобережжі і просуваються вперед. Сили оборони України утримують нові позиції на Лівому березі Дніпра в Херсонській області.

Як раніше повідомлялося, в ГУР розкрили сценарій здачі РФ Лівобережжя. ЗСУ ставлять перед собою завдання відтіснити ворога якнайдалі від правого берега, розповіли в Генштабі.

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