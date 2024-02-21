Обов'язково потрібно мобілізувати 250-300 тисяч осіб - генерал Романенко

Збройні Сили України зараз потребують обов'язкової мобілізації не менше 250-300 тисяч людей. Про це під час чату на Главреді розповів генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
"У зв'язку з тим, що ми запізнюємося з вирішенням завдання поставок особового складу (військовослужбовців), це доведеться робити в прискореному порядку і по етапах. Причому перший етап, який передбачає мобілізацію перших 300 тисяч осіб, повинен бути досить швидким. Далі будемо дивитися, як буде складатися ситуація, якими будуть наші можливості і т.д. Так чи інакше, на мій погляд, в обов'язковому порядку необхідно не менше 250-300 тисяч", ‒ сказав він.
Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовий. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
Мобілізація в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 7 лютого Верховна рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 нардепи.
Народні депутати мають 14 днів між першим і другим читанням, щоб пропонувати зміни і доповнення до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив спікер Верховної ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону.
Також, не так давно у Міністерстві юстиції України висунули пропозицію про мобілізацію ув'язнених, не питаючи їх рішення. Трохи пізніше стало відомо, як їх можуть використовувати на фронті.
До того ж, питання про мобілізацію в Україні комплексне - але в першу чергу він стосується ротації військовослужбовців на фронті. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки.
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