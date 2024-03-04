УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Провал мобілізації та стратегічна криза: WP визначив головні виклики для Зеленського

Руслана Заклінська
4 березня 2024, 14:50
Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії призвела до критики уряду, а серед військовозобов'язаних панує паніка, пише видання.
Провал мобілізації та стратегічна криза: WP визначив головні виклики для Зеленського
Зеленський втрачає підтримку через хаос у війську / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/osirskiy

Президент України Володимир Зеленський та вище військове командування не розробили чіткий план призову тисяч нових солдат, необхідний для боротьби з російськими окупантами. Це викликало розбіжності в парламенті та серед суспільства і спричинило паніку серед військовозобов'язаних. Про це пише The Washington Post.

У виданні зазначать, що відсутність чіткої мобілізаційної стратегії призвела до критики уряду, а серед військовозобов'язаних панує паніка. Чоловіки стурбовані тим, що їх призвуть до погано оснащеного підрозділу, де вони загинуть.

"Проблема щодо того, як поповнити ряди, поставила Зеленського перед чи не найбільшим викликом для його керівництва з початку вторгнення в лютому 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії — чи навіть угоди про те, скільки ще військ потрібно Україні — вплинуло на звільнення Зеленським свого старшого генерала в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс нової ясності", - йдеться у матеріалі.

відео дня

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському доручили провести аудит Збройних сил, щоб знайти більше боєздатних воїнів. Раніше у Офісі президента заявили, що з 1 мільйона мобілізованих людей лише близько 300 000 воювали на передовій. Однак майже через місяць після призначення Сирського головнокомандувачем, ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента не пояснив, де перебувають 700 тисяч військових.

"Зменшення чисельності боєздатних військ України зараз є стратегічною кризою, яка принаймні частково стала причиною нещодавнього відступу з міста Авдіївки на сході країни та навколишніх сіл, де українські сили були значно переважали чисельністю", - наголосили у виданні.

Крім цього, президент Зеленський зіткнувся з песимізмом в Україні та за кордоном щодо можливостей України стримати натиск Росії без допомоги США. Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився розглядати законодавчий акт, який передбачає допомогу Україні в розмірі близько 60 мільярдів доларів.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання

6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США.

Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Проблема із військовими в Україні

Нагадаємо, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит військовослужбовців, оскільки з 1 мільйона мобілізованих у бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наголосив, що відповідальність за комплектацію, підготовку та управління військами тепер покладена на Сирського. Він має визначити, де і як мобілізовані використовувалися чи будуть використовуватися.

Також під час аудиту Сирського виявлено, що 8 тисяч військовослужбовців прикомандировані до Генерального Штабу, але можуть брати участь у бойових діях. Вони отримали наказ на підготовку та будуть направлені на підсилення до бойових бригад на передовій.

Крім цього, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що Україні потрібно мобілізувати щонайменше 250 тисяч людей, оскільки без цього наша армія не зможе протистояти Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
мобілізація Володимир Зеленський мобілізація в армію Олександр Сырский
Реклама

Головне за день

Бронь від мобілізації з урахуванням податків: прем'єр - про важливі зміни

Бронь від мобілізації з урахуванням податків: прем'єр - про важливі зміни

16:37 Україна
РФ застосувала тактику "випаленої землі": в ЗСУ назвали способи протидії КАБам

РФ застосувала тактику "випаленої землі": в ЗСУ назвали способи протидії КАБам

15:53 Україна
РФ обрала нову ціль після Авдіївки: у ЗСУ назвали "найгарячішу точку" фронту

РФ обрала нову ціль після Авдіївки: у ЗСУ назвали "найгарячішу точку" фронту

15:16 Україна
Всі головні новини

Популярне

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки 64792

Королеві Каміллі доведеться піти - дружина Чарльза III кидає свої обов'язки

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади 55355

Негода повертається: в Україну вриваються снігопади

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень 34069

Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря: вона затягнеться на тиждень

Пугачова випустила нову пісню - Кіркоров поклявся колишній дружині в коханні 26685

Пугачова випустила нову пісню - Кіркоров поклявся колишній дружині в коханні

Останні новини

16:46

Що робити, якщо рушники смердять: простий спосіб позбутися запаху

16:37

Бронь від мобілізації з урахуванням податків: прем'єр - про важливі зміни

16:14

ЧФ "затиснули в кут": військовий експерт назвав, чим можна добивати кораблі РФВідео

15:53

РФ застосувала тактику "випаленої землі": в ЗСУ назвали способи протидії КАБам

15:40

Євробачення-2024: Ізраїль змінить конкурсну пісню під загрозою дискваліфікації

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
15:34

"Забудуть до вас дорогу": як позбутися кротів на ділянці в домашніх умовахВідео

15:30

В Ірландії побудували центр для тисячі українців: для чого він потрібен

15:24

Без сантехніка та спецзасобів: як збільшити напір води в душі

15:16

РФ обрала нову ціль після Авдіївки: у ЗСУ назвали "найгарячішу точку" фронту

Реклама
15:15

"Зерновий коридор", аудит та ротації: Зеленський провів селектор

15:09

Чому не можна спалювати опале листя: що говорить екологія і закон

15:08

Масштабні зміни в уряді і перспективи 2024 року: головне з заяв Шмигаля

15:05

Україна готова відновити транзит газу з Росії: в уряді назвали важливу умову

14:50

Провал мобілізації та стратегічна криза: WP визначив головні виклики для Зеленського

14:46

"Дуже гірко від безсилля": Галкін українською мовою висловився про атаку на Одесу

14:19

Третина міністрів можуть позбутись посад: в уряді анонсували масштабну реформу

14:18

"Польща втрачає більше, ніж Україна": Шмигаль прямо висловися про блокаду кордону

14:18

Софія Ротару відреагувала на обстріл Одеси рідною мовою

14:13

Що буде з пенсіями у 2024 році: Шмигаль дав остаточну відповідь

14:09

Як прибрати засохлий суперклей з одягу: забутий, але дуже хороший спосіб

Реклама
14:08

Француженки не виливають воду після варіння яєць: що з нею роблять

13:58

"Хрускіт, біль": з тяжкохворою Тишкевич стався нещасний випадок на зйомках

13:29

"Це може тривати роками": експерт назвав причину високих втрат в армії Росії

13:17

Людям із групою інвалідності потрібно пройти перегляд: військовий пояснив причинуВідео

13:10

Деяких пенсіонерів в Україні позбавлятимуть виплат: кого торкнеться

13:05

"Уже немає в живих": Огнєвіч розповіла про долю шахрая, який "кинув" її

12:35

Масовані удари по території України: в британській розвідці назвали ціль Росії

12:29

Літаки РФ втекли після "cушкопаду": Ігнат розповів про кардинальну зміну ситуації в небі

12:21

Україна більше не лідер серед імовірних переможців Євробачення-2024 - букмекери

12:20

Аліна Кабаєва закотила істерику Путіну: причину назвали

12:05

"Ракетну атака" по авіабазі РФ у Криму: окупанти в паніці

11:44

Росіяни зібрали 122 тисячі солдат на важливому напрямку: в ЗСУ розкрили план РФ

11:41

Як помити пластикові вікна без розводів: проста і корисна порада для господинь

11:38

Алла Пугачова показала, як танцює під українську народну піснюВідео

11:36

Хід війни може змінитися: що дасть Україні знищення російської авіації

11:29

Гороскоп на завтра 5 березня: Тельцю - багато нервів, Діві - вирішення давньої проблеми

11:22

"У Росії надзвичайно багато КАБів": в ЗСУ назвали ключовий спосіб захисту від бомб

11:13

"Відмовлюся від престолу": спадкоємець короля Чарльза приголомшив вибором

11:10

Китайський гороскоп на завтра 5 березня: Собакам - невдоволення, Зміям - веселощі

10:59

Затримка допомоги від Заходу: в ІSW попередили про жорстокі атаки РФ по інфраструктурі

Реклама
10:50

Росіяни можуть зупинити наступ по всьому фронту: полковник ЗСУ назвав дату

10:31

Церковне свято 5 березня: чому не варто ходити в магазин цього дня

10:23

Кораблі РФ ховаються: у ВМС назвали потужну зброю, яка змінила ситуацію в морі

10:06

"Буде багато змін": боєць ГУР оцінив найгірший сценарій для України в 2024 році

10:05

"За це зрадила країну": Аллу Пугачову зацькували в РФ

09:50

ГУР зламало сервери Міноборони РФ: отримали доступ до секретних документів

09:44

Справа 15 хвилин: як намагнітити викрутку в домашніх умовах

09:28

Хто не зобов'язаний з'являтися до ТЦК, навіть якщо отримав повістку: перелік категорій

08:59

У Самарській області РФ підірвали залізничний міст: у ГУР розкрили деталі операції

08:42

Українці роблять фатальну помилкуПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти