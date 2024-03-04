Провал мобілізації та стратегічна криза: WP визначив головні виклики для Зеленського

Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії призвела до критики уряду, а серед військовозобов'язаних панує паніка, пише видання.

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Зеленський втрачає підтримку через хаос у війську / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/osirskiy

Президент України Володимир Зеленський та вище військове командування не розробили чіткий план призову тисяч нових солдат, необхідний для боротьби з російськими окупантами. Це викликало розбіжності в парламенті та серед суспільства і спричинило паніку серед військовозобов'язаних. Про це пише The Washington Post.

У виданні зазначать, що відсутність чіткої мобілізаційної стратегії призвела до критики уряду, а серед військовозобов'язаних панує паніка. Чоловіки стурбовані тим, що їх призвуть до погано оснащеного підрозділу, де вони загинуть.

"Проблема щодо того, як поповнити ряди, поставила Зеленського перед чи не найбільшим викликом для його керівництва з початку вторгнення в лютому 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії — чи навіть угоди про те, скільки ще військ потрібно Україні — вплинуло на звільнення Зеленським свого старшого генерала в лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс нової ясності", - йдеться у матеріалі. відео дня

Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському доручили провести аудит Збройних сил, щоб знайти більше боєздатних воїнів. Раніше у Офісі президента заявили, що з 1 мільйона мобілізованих людей лише близько 300 000 воювали на передовій. Однак майже через місяць після призначення Сирського головнокомандувачем, ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента не пояснив, де перебувають 700 тисяч військових.

"Зменшення чисельності боєздатних військ України зараз є стратегічною кризою, яка принаймні частково стала причиною нещодавнього відступу з міста Авдіївки на сході країни та навколишніх сіл, де українські сили були значно переважали чисельністю", - наголосили у виданні.

Крім цього, президент Зеленський зіткнувся з песимізмом в Україні та за кордоном щодо можливостей України стримати натиск Росії без допомоги США. Як відомо, спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився розглядати законодавчий акт, який передбачає допомогу Україні в розмірі близько 60 мільярдів доларів.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Проблема із військовими в Україні

Нагадаємо, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит військовослужбовців, оскільки з 1 мільйона мобілізованих у бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, наголосив, що відповідальність за комплектацію, підготовку та управління військами тепер покладена на Сирського. Він має визначити, де і як мобілізовані використовувалися чи будуть використовуватися.

Також під час аудиту Сирського виявлено, що 8 тисяч військовослужбовців прикомандировані до Генерального Штабу, але можуть брати участь у бойових діях. Вони отримали наказ на підготовку та будуть направлені на підсилення до бойових бригад на передовій.

Крім цього, командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що Україні потрібно мобілізувати щонайменше 250 тисяч людей, оскільки без цього наша армія не зможе протистояти Росії.

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