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Нема "першого" і "другого" сорту: військовий різко висловився про відкуп від мобілізації

Руслана Заклінська
2 березня 2024, 19:32
Донати на армію — це дуже добре і це потрібна річ, але донати не мають бути індульгенцієюю, сказав молодший лейтенант Нацгвардії "Азов".
Нема 'першого' і 'другого' сорту: військовий різко висловився про відкуп від мобілізації
Військовий розкритикував ідею "відкупу" від мобілізації залежно від податків / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Воювати мають всі, незалежно від соціального статусу. Донати на армію не повинні звільняти від мобілізації. Таку думку висловив історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Національної гвардії "Азов" Владислав Дутчак на позивний "Доцент" в інтерв'ю ТСН.

"Тут дуже тонка межа. Є людина, яка має статки мільярди і вона вкладає мільйон. Звичайно, це багато. А є вчителька-пенсіонерка, яка навіть шести тисяч не має, і ця жіночка донатить тисячу. То хто більше дав? Для мене очевидно, що мільйон — це мільйон. Але тисяча, яка з цих запасів дана, для мене вона більше важить. Хоча з економічної точки зору зрозуміло. Якщо говорити про донати на армію — це дуже добре, і це потрібна річ. Але донати — це не індульгенція. Це не має виглядати як відкуп", - зазначив військовий.

Дутчак зауважив, що ідея звільнення від мобілізації тих, хто платить великі податки, може викликати негативну реакцію суспільства та не є справедливою. За його словами, справедлива мобілізація є важливою для збереження морального духу суспільства та його єдності.

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"Давайте будемо щирі і відверті — в нас суспільство переважно незаможні люди. І тут виникне закономірне питання, як в віршах Тараса Григоровича Шевченка: кого в рекрути взяли? Сироту взяли у матері, одинака, а багатого відкупили. Дуже сильно це б’є по моралі і це зараз дуже гостро відчуває народ. Ви подивіться, як реагує народ на корупційні скандали…Вибачте, у на Конституцію поміняли чи в нас законодавство змінили, що є першого сорту, другого сорту люди?" - наголосив він.

Він вважає, що лише тоді, коли усі громадяни будуть боротися проти ворога пліч-о-пліч, країна буде сильною і зможе перемогти.

"Якщо плечем до плеча будуть йти битися проти ворога і син сільської вчительки і син народного депутата, тоді буде міцною ця країна. І тоді ми переможемо. А доки ці всі питання відкупів, лотереї — це просто замилювання очей. Тил повинен бути надійним, повинен бути резервом. А зараз уже виникають, на жаль, сумніви в цьому", - додав Дутчак.

Хто такий Владислав Дутчак?

Владислав Васильович Дутчак (позивний — Доцент; 30 червня 1975, м. Жовті Води, Дніпропетровська область) — український педагог, історик, військовослужбовець, сержант полку "Азов" Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Кандидат філософських наук (2005). Кавалер ордена "За мужність" III ступеня (2022), пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв Главред, у новому законі про мобілізацію передбачено бронювання або відтермінування для осіб, чия діяльність є критично важливою для функціонування держави та суспільства. Нардеп Федір Веніславський зазначив, що серед заброньованих можуть бути керівники органів влади, держслужбовці та правоохоронці, а також судді та прокурори.

Також заступник начальника Черкаського обласного ТЦК та СП Роман Скрипник повідомив, що ТЦК тепер працює цілодобово за формулою 24/7. Він також зазначив, що надається консультація та видаються повістки навіть вночі, якщо військовозобов'язаний прибуває самостійно.

Крім цього, військовослужбовець Кирило Сазонов зазначив, що для набору військових в Збройні сили України необхідно зробити ставку на добровольців, які бажають приєднатися до конкретних бригад. Він підкреслив важливість можливості обирати місце служби залежно від вподобань та здібностей, оскільки це дозволяє формувати ефективні команди

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