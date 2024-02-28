4196 правок: у Раді розповіли, що відбувається з законом про мобілізацію

Як розповів нардеп Веніславський, розпочато розгляд законодавчих пропозицій, які за загальним змістом умовно об'єднали в 17 основних блоків.

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Що відбувається з законом про мобілізацію: нардеп Веніславський дав коментар / колаж Главред, фото УНІАН і Генштаб ЗСУ

У вівторок, 27 лютого, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, до якого подали 4196 правок. Про це повідомив порталу ТСН нардеп Федір Веніславський.

Він розповів, що 28 лютого було розпочато розгляд законодавчих пропозицій, які Комітет із загального змісту умовно об'єднав у 17 основних блоків.

"Вчора пройшли перші 6 блоків. Сьогодні продовжимо розгляд", - каже нардеп.

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За словами Веніславського, членами комітету відхилено питання про електронну повістку та електронний кабінет військовозобов'язаного.

"Щодо електронних повісток та електронного кабінету - комітет не рекомендуватиме такі законодавчі нововведення і вважатиме їх відхиленими. Щодо обмеження інших конституційних прав і свобод, комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків та надання консульських послуг", - розповів нардеп.

За словами Веніславського, точно пройде в законопроєкт конкретизація повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо участі в мобілізаційних процесах.

"Ми конкретизуємо їхні обов'язки, щоб вони не перекладали все на ТЦК і СП. Також точно пройде правка про необхідність громадян у віці від 18 до 60 років носити з собою військово-обліковий документ і пред'являти його працівникам поліції або співробітникам ТЦК і СП. Також члени Комітету підтримали, що цей процес-перевірку документів і вручення повісток, потрібно фіксувати на відеокамеру", - підсумував нардеп.

Хто такий Федір Веніславський? Федір Володимирович Веніславський 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) — український державний і політичний діяч, вчений-правознавець. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Народний депутат Верховної Ради України IX скликання (з 2019) і представник президента України в Конституційному Суді України (з 2019 по 2023), повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна стоїть перед великим викликом, пов'язаним з мобілізацією, незважаючи на протиріччя в суспільстві.

Закон про мобілізацію має на меті, перш за все, поповнення складу бригад, частин, підрозділів, що діють на лініях зіткнення. Як пояснивши генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко це основна мета закону.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відзначити, що відповідальність за невдалий процес мобілізації в Україні буде колективною.

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