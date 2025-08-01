"Болючий удар": як санкції США можуть вплинути на бізнес у КНР, Індії та Бразилії

Навряд чи хтось ризикне продовжувати співпрацю з Росією, якщо це означатиме обструкцію і включення в чорні списки.

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Володимир Огризко вважає, що санкції США завдадуть удару по покупцях нафти з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Головні тези:

Китай може проігнорувати санкції США

Бізнесмени з Індії, Туреччини та Бразилії відчують загрозу

Бюджет РФ не отримає кілька десятків мільярдів

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко оцінив, як американські санкції можуть вплинути на Китай та інші країни, які купують російську нафту.

За його словами, Китай може проігнорувати санкції США. Але якщо йдеться про точкові санкції проти окремих китайських фірм - а також проти їхнього керівництва - то це може бути досить болючим ударом.

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"Така компанія фактично виводиться з ринку. Її, звісно, можна перейменувати, але люди залишаються тими самими. І це може стати справжнім ударом по китайському бізнесу", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

При цьому офіційний Пекін, безумовно, протестуватиме проти санкцій та говоритиме про порушення міжнародного права.

"Але конкретні виконавці санкцій все одно будуть страждати. Тому я думаю, що в деяких випадках це може призвести навіть до своєрідної самоцензури - коли фірми, які дотепер займалися торгівлею російською нафтою, просто приймуть рішення більше цим не займатися", - вважає Огризко.

Оскільки Китай є авторитарною системою, то там завжди можна знайти важелі впливу на бізнес. Але навіть попри це, такі санкції щонайменше можуть дещо послабити ситуацію.

Санкції США також можуть торкнутися принаймні трьох країн, які купують російську нафту. Це Індія, Туреччина і Бразилія. Тут бізнесмени реально відчуватимуть загрозу.

"Навряд чи хтось ризикне продовжувати співпрацю з Росією, якщо це означатиме обструкцію т а занесення в чорні списки. Тож у цьому контексті результат усе-таки буде. Можливо, не настільки повний, як на це сподіваються, але навіть якщо ми зможемо відтягнути надходження до російського бюджету на кілька десятків мільярдів, - це вже позитив. Це також удар по їхній стійкості, якої тепер практично вже немає", - резюмував Огризко.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

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