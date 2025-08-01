Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Болючий удар": як санкції США можуть вплинути на бізнес у КНР, Індії та Бразилії

Анна Ярославська
1 серпня 2025, 13:09
60
Навряд чи хтось ризикне продовжувати співпрацю з Росією, якщо це означатиме обструкцію і включення в чорні списки.
Володимир Огризко, Путін, прапор Китаю
Володимир Огризко вважає, що санкції США завдадуть удару по покупцях нафти з РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Головні тези:

  • Китай може проігнорувати санкції США
  • Бізнесмени з Індії, Туреччини та Бразилії відчують загрозу
  • Бюджет РФ не отримає кілька десятків мільярдів

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко оцінив, як американські санкції можуть вплинути на Китай та інші країни, які купують російську нафту.

За його словами, Китай може проігнорувати санкції США. Але якщо йдеться про точкові санкції проти окремих китайських фірм - а також проти їхнього керівництва - то це може бути досить болючим ударом.

відео дня

"Така компанія фактично виводиться з ринку. Її, звісно, можна перейменувати, але люди залишаються тими самими. І це може стати справжнім ударом по китайському бізнесу", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

При цьому офіційний Пекін, безумовно, протестуватиме проти санкцій та говоритиме про порушення міжнародного права.

"Але конкретні виконавці санкцій все одно будуть страждати. Тому я думаю, що в деяких випадках це може призвести навіть до своєрідної самоцензури - коли фірми, які дотепер займалися торгівлею російською нафтою, просто приймуть рішення більше цим не займатися", - вважає Огризко.

Оскільки Китай є авторитарною системою, то там завжди можна знайти важелі впливу на бізнес. Але навіть попри це, такі санкції щонайменше можуть дещо послабити ситуацію.

Санкції США також можуть торкнутися принаймні трьох країн, які купують російську нафту. Це Індія, Туреччина і Бразилія. Тут бізнесмени реально відчуватимуть загрозу.

"Навряд чи хтось ризикне продовжувати співпрацю з Росією, якщо це означатиме обструкцію т а занесення в чорні списки. Тож у цьому контексті результат усе-таки буде. Можливо, не настільки повний, як на це сподіваються, але навіть якщо ми зможемо відтягнути надходження до російського бюджету на кілька десятків мільярдів, - це вже позитив. Це також удар по їхній стійкості, якої тепер практично вже немає", - резюмував Огризко.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Ультиматум Трампа Путіну - що відомо

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп буде "агресивно" домагатися реалізації своїх підходів щодо припинення війни в Україні. Про це заявила прессекретарка Державного департаменту США Теммі Брюс.

14 липня 2025 року Трамп оголосив про плани накласти 100% митні тарифи на російський експорт, якщо Москва не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Крім того, Трамп готовий підписати двопартійний законопроєкт про 500-відсоткові мита для країн, які досі купують у Росії нафту і спонсорують її економіку для ведення війни проти України. Обмеження можуть вдарити по Китаю, Індії та Туреччині.

Пізніше президент США Дональд Трамп встановив новий термін для Росії щодо закінчення війни в Україні. Трамп заявив, що у РФ є 10-12 днів, починаючи з 28 липня.

Сенатор Конгресу США від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що російський диктатор Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу". За його словами, США повинні прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Огризка Главреду:

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції війна в Україні новини США Володимир Огризко китайський коронавірус війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

14:32Україна
Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

13:14Війна
Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

12:45Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

Коли закінчиться війна і що чекає на Україну в серпні: астролог назвала важливу дату

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досі

Що казав німецький вчений про Україну та Росію 200 років тому - актуально й досі

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

Хто зі знаків зодіаку розбагатіє в серпні: названа трійка щасливчиків

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

Ризик небезпечної "угоди" Трампа і Путіна щодо України: у Politico розкрили деталі

Останні новини

14:32

Мова не про Росію: дипломат заявив, що одна з країн затягує війну в Україні

14:32

"Я готовий закінчити війну": Путін вийшов з заявою і назвав умову кінця вогню

14:19

"Єдині новини" долучилися до кампанії протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами

14:16

Якщо США введуть санкції, то економіка РФ може просто впасти - Огризко

14:15

Один орган старіє набагато швидше за інші: вчені приголомшили результатом аналізуВідео

США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
14:14

Між двома футболістами є три відмінності: чи вдасться вам їх знайти за 27 секунд

14:09

Понад 1 500 грн щомісяця: пенсіонерам України виплатять приємні надбавки

14:02

"З героя перетвориться на мішень": чи є шанс, що Путін закінчить війну проти УкраїниВідео

13:54

Простіше нікуди: дивовижний салат із куркою за кілька хвилинВідео

Реклама
13:48

Яка частина свинини найсмачніша: усі будуть здивованіВідео

13:15

Дорожче на 25%: в Україні ціни на популярний продукт перевищили європейські

13:14

Німеччина починає передачу систем Patriot: стало відомо, коли і скільки отримає Україна

13:09

"Болючий удар": як санкції США можуть вплинути на бізнес у КНР, Індії та БразиліїВідео

13:05

Уперше за багато років: Галкін обрізав кучері та показався в кардинально новому образі

12:45

Дощі з грозами накриють кілька областей: де будуть сильні опади

12:44

Чому 2 серпня не можна шити і різати: яке церковне свято

12:20

Тривога по-новому: в одній з областей України сирена лунатиме не всюди

12:11

"Мелісса психанула": невістка жорстко покарала Наташу Корольову після сварки

11:58

Велика партія ракет для України: Пентагон розкрив подробиці замовлення

11:56

Підуть мільйони: ЗМІ назвали проблему, яка виникла через реактивні дрони РФ

Реклама
11:44

Розтрата мільярда на продуктах для ЗСУ: СБУ затримала ексчиновника Міноборони

11:40

$50 млрд за два роки: сенатори США вимагають надати масштабну підтримку Києву

11:29

Температура впаде до +11: українцям оголосили про серйозні зміни в погоді

11:21

Китайський гороскоп на завтра 2 серпня: Дракони - травми, Коням - занепокоєння

11:08

Що приховують нові реактивні дрони РФ: експерт пояснив, в чому їхня небезпека

10:58

У Києві завершили рятувальну операцію: Зеленський озвучив кількість загиблихФото

10:52

"Ми втратимо Покровськ": окупантам залишився один крок до оточення міста - The Telegraph

10:51

Будуть хрусткими і дуже смачними: ідеальний рецепт, як замаринувати кабачкиВідео

10:47

Відомий співак публічно обізвав та принизив Віктора Павліка – що трапилося

10:32

"Наближаємо мир": Сирський відзвітував про рекордні 33 тисяч втрат РФ за липень

10:18

Путін мріяв про анексію Криму ще в 90-х: докази знайшли в архівахВідео

10:05

Продовження війни Росією поверне її до стану СРСР перед розвалом - Огризко

10:03

В Україні зростуть тарифи на комунальні послуги: які терміни

09:57

"Від попередніх діагнозів не відійшла": донька Мірошниченків серйозно захворіла

09:56

"Не можна виключати": ДПСУ вийшли з заявою щодо небезпеки з Білорусі

09:21

Біда переслідуватиме: чи можна спати навпроти дзеркала - священник відповів

09:20

Багато про що не говорив: розкрито справжню причину смерті Халка Хогана

09:09

"Маленьке життя прожили": Олена Шоптенко втратила близьку людину

09:08

Які наслідки скорочення строку ультиматума Трампа?Погляд

08:54

ЗСУ блискавично деокупували важливі пункти одразу на двох напрямках - ISW

Реклама
08:20

Росіяни переходять на бік ЗСУ, зливаючи дані про техніку і штаби РФ - "АТЕШ"

08:09

У Києві зросла кількість жертв удару РФ: з-під руїн будинку дістали ще 10 загиблихФотоВідео

08:04

Трамп наносить удар по Індії та ПутінуПогляд

07:33

Бомби, РСЗВ і дрони: РФ понад 600 разів ударила по Запорізькій області, є поранені

06:00

"Допомогла родичам в Україні": зрадниця Ані Лорак потрапила в біду

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба допомогти кроликам знайти морквину

05:25

Чому не можна казати "познайомитися вперше" і "вечірній захід сонця": вчителька пояснилаВідео

04:47

Гороскоп на завтра 2 серпня: Скорпіонам - проблема, Тельцям - сюрприз

04:30

Десять секунд і в будинку стане прохолодніше: що потрібно зробити у спекуВідео

03:45

Спіймають удачу за хвіст 1 серпня: двом знакам зодіаку доля підготувала сюрпризи

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти