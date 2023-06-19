В окупованому Криму вибухнуло авто з гауляйтером із Запоріжжя: подробиці

У захопленому державою-окупантом Росією Симферополь підірвався автомобіль, в якому їхав так званий "помічник віце-прем'єра" Запорізької області Володимир Єпіфанов. Також в автомобілі знаходився секретар гауляйтера і охоронець. Їх госпіталізували.
Як повідомляє Telegram-канал Baza, постраждалі отримали сильні опіки.
"У Сімферополі підірвався автомобіль з "помічником віце-прем'єра" Запорізької області. Чиновник, а також його секретар і охоронець отримали сильні опіки", - пишуть у Мережі.
Вказано, що інцидент трапився на Євпаторійському шосе в окупованому Севастополі о 4 ранку. Єпіфанов був за кермом автомобіля марки Ленд Крузер, коли в машині вибухнув балон. Далі він не впорався з керуванням, автомобіль зупинився і наїхав на перешкоду.
Відомо, що крім Єпіфанова в салоні було ще дві людини – секретар і охоронець. Всі троє чоловіків отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба і рук. Охоронцю також обпекло ліву ногу. Всіх трьох госпіталізували.
Причина вибуху не вказана.
Ситуація в Запорізькій області
Сили оборони України проводять у Запорізькій області наступальні та оборонні військові операції. Українські війська раніше просунулися і звільнили населений пункт Новодарівка.
Під час подальших бойових дій ЗСУ досягли нового просування в Запоріжжі і змогли взяти раніше окупований російськими військами населений пункт П'ятихатки. Ворог змушений був тікати.
Про звільнення П'ятихаток раніше в істериці заявив один з гауляйтерів Запорізької області Рогов. За його словами, окупанти РФ бояться подальшого наступу ЗСУ на Василівку.
Інші новини: